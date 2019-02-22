السلطة تطالب بتدخل أوروبي ضد اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

رام الله- (د ب أ): طلبت السلطة الفلسطينية أمس تدخل الاتحاد الأوروبي ضد قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن اجتماعاً عقد مع قناصل الدول الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية لتقديم الطلب المذكور. وأوضح المالكي أنه تم تأكيد ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لتفادي الانعكاسات السياسية والمالية الخطيرة للقرار الإسرائيلي بشأن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال إن الاتحاد الأوروبي جزءٌ من الدول الضامنة للاتفاقيات الثنائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وبالتالي يتوجب عليه تحمل مسؤولياته حيال “الخرق” الإسرائيلي لتلك الاتفاقيات. وأكّد المالكي توجيه رسالة فلسطينية رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية برفض استقبال أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة، مشدداً على أن أي اقتطاع من هذه الأموال “غير قانوني ويمثل قرصنة”. وذكر “أننا بصدد التوجه إلى المحاكم الدولية المختصة لرفع قضايا ضد إسرائيل لخرقها الاتفاقيات الدولية” بقرارها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية. وقرّر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.

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