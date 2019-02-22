تغريم كلوب 58500 دولار

لندن - أ ف ب: فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة بقيمة 45 ألف جنيه استرليني على الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، لتلميحه بمحاباة الحكم كيفن فريند لنادي وست هام خلال تعادلهما (1-1) مطلع الشهر الحالي في الدوري المحلي. وقال كلوب إن فريند اعتقد أنه أخطأ باحتساب هدف السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 22، لتسلل على جيمس ميلنر وحاول التكفير عن ذنبه طوال المباراة. وجاء في بيان الاتحاد «تم تغريم يورجن كلوب 45 ألف جنيه استرليني (58500 دولار أمريكي) بعد قبوله تهم الاتحاد.

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