براعم الكويت يفوزون ببطولة أسباير

الدوحة- الراية:

تُوّج منتخب الكويت للبراعم لكرة القدم مواليد 2006 بلقب بطولة أسباير الدولية بعد فوزه المُستحق على دينامو كييف الأوكراني، وأكاديمية أسباير بنتيجة واحدة 2-0.

وأشاد سالم سعدون عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالمُشاركة في البطولة.

الشمال يهزم البدع بثلاثية

الدوحة- الراية:

فاز فريق الشمال على البدع بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أحرزهم موسى العلاق (هدفين) 21 و90، وعبدالعزيز المقبالي 38، في الأسبوع الــ 12 من دوري الدرجة الثانية في المُباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشمال مساء أمس، ليرفع الشمال رصيده من النقاط إلى 7 نقاط، محققاً فوزه الثاني في الدوري وعلى البدع بالتخصص. جاءت المباراة قوية من جانب الشمال، خاصة في الشوط الأول الذي تألق فيه اللاعبون دفاعاً وهجوماً، واستطاعوا أن يحرزوا هدفين رائعين عن طريق موسى العلاق، وعبدالعزيز المقبالي، بعد تألق الأخير الواضح في مركز رأس الحربة لينتهي الشوط الأول بتقدّم الشمال بالهدفين.

وفي الشوط الثاني نشط لاعبو البدع وهاجموا بقوة إلا أن الشمال استعاد توازنه بعد مضي مُنتصف الشوط الثاني، ويبادل البدع الهجمات لتشهد الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة إضافة الهدف الثالث للمُتألق موسى العلاق.