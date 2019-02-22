منع مشاركة لاعبي 23 بالجولة 19 للدوري

الدوحة - الراية:

قرّر اتحاد الكرة بدء معسكر الإعداد لمنتخبنا الأوليمبي مطلع مارس القادم وعقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة عشرة لدوري نجوم QNB استعداداً لخوض تصفيات آسيا تحت 23 سنة، حيث يستضيف العنابي مباريات مجموعته الأولى التي تضمّ عمان ونيبال وأفغانستان، وتقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس 2019.

وسوف يعلن الاتحاد القائمة الجديدة للعنابي الأوليمبي في الفترة المقبلة، وسوف ينضم إليها لاعبو السد، والريان، والدحيل بعد انتهاء مُشاركتهم في مباريات فرقهم بدوري أبطال آسيا، حيث تخوض الفرق الثلاثة مبارياتها بدور المجموعات يومَي 11 و12 مارس.

كما قرّر الاتحاد عدم مُشاركة لاعبي تحت 23 سنة في الجولة التاسعة عشرة لدوري QNB، وقرّر أيضاً إيقاف التعميم رقم 296 في الجولة التاسعة عشرة، والذي ينص على وجوب مشاركة لاعب واحد قطري أو مقيم تحت 23 سنة في القائمة الأساسية للفرق بدوري نجوم QNB.

ويتنافس العنابي الأوليمبي والفرق المشاركة في التصفيات على الفوز بالبطاقات الـ15 المؤهلة للنهائيات التي تقام مطلع عام 2020 بتايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 في طوكيو.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة تايلاند على إحدى بطاقات التأهل المُباشر للنهائيات، فإنّ خامس أفضل فريق يحصل على المركز الخامس سوف يتأهل لإكمال عقد المنتخبات المُتأهلة.