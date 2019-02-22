الباريسي يُسقط طيران الإمارات

متابعة - عبدالناصر البار:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس عن توصله لاتفاق طويل المدى مع مجموعة Accor الرائدة في مجال الفندقة والضيافة لتكون الراعي الرسمي لقمصان فريق النادي الباريسي اعتبارًا من الموسم المقبل و ذلك بدلا من شركة طيران الإمارات، وأشار موقع النادي الباريسي إلى أن مجموعة Accor وبرنامجها الولاء الجديد لأسلوب الحياة (Accor Live Limitless) ستصبح شريكًا رئيسيا للنادي ابتداء من موسم 2019-2020.

ومن المتوقع أن يعقد ناصر الخليفي رئيس النادي وسبستيان بازان رئيس مجموعة Accor مؤتمرًا صحفيا صباح اليوم للكشف عن تفاصيل العقد والرعاية، وقال موقع النادي إن هذه الشراكة الثنائية ستجمع أسرع الأندية تطورًا في العالم وبين رائد قطاع الضيافة والفندقة.

وسينضم عملاء مؤسسة «اكور» البالغ عددهم 265 مليون عميل عبر العالم إلى الـ 395 مليون مشجع ومتابع للفريق الباريسي ولاعبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ستسمح هذه الشراكة بين العلامتين التجاريتين العالميتين في تقديم مبادرات ابتكارية متنوعة ستسعد عشاق الرياضة.

وستحل مجموعة Accor الرائدة بديلاً لـطيران الإمارات الراعي الرسمي السابق للفريق الباريسي لمدة 13 سنة تقريبًا، حيث وجهت إدارة النادي رسالة شكر وعرفان للشركة الإماراتية على عقد الرعاية ووصفته إدارة النادي بالناجح والمميز.

وفضلت إدارة الباريسي التعاقد مع مجموعة Accor لاتساع الرقعة الشعبية للنادي ونمط أسلوب الحياة الفريد من نوعه، وقدرته العالمية الشهيرة في إلهام المشجعين والشركاء، التي تتماشى كلياً مع برنامج الولاء الجديد لشركة Accor الذي يعد بتقديم تجارب لا تنسى مع أعضاء (ALL) الحاليين والمستقبليين.