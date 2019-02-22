متابعة- رجائي فتحي: نجح مسؤولو النادي العربي في ضم لاعب منتخب الشباب وفريق السد يوسف عبدالرزاق وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري بعد فترة طويلة من المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب. ويلعب يوسف عبدالرزاق في الخط الأمامي سواء مهاجم أو جناح وهو من العناصر الصاعدة الواعدة التي قدمت مستويات جيدة في الفترة الماضية وتم التوقيع معه يوم أمس الخميس وتم تسجيله في كشوفات النادي. وكان مدرب الفريق هيمير هالجريمسون قد طالب بالتعاقد مع اللاعب حيث تابعة مع منتخب الشباب وكذلك شارك في تدريبات فريق العربي وأظهر إمكانيات فنية عالية وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي العربي والسد من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي يعتبره الكثيرون المفاجأة السارة للجماهير العرباوية حيث يتوقع أن يكون بمثابة إضافة كبيرة للفريق في المرحلة المقبلة. وكان يوسف عبدالرزاق مفاجأة مدرب العربي هيمير هالجريمسون في لقاء الأمس حيث وضعه في التشكيلة الأساسية التي لعبت المباراة .

كانت هذه تفاصيل خبر العربي يضم نجم منتخب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.