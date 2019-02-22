تبريد المناطق يوفر 40% من استهلاك الكهرباء

الدوحة - الراية:

قامت إدارة خدمات تبريد المناطق بالمؤسّسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بجولة ميدانية بمحطات قطر كول لتبريد المناطق العاملة في منطقة الخليج الغربي والدفنة، في إطار مهام الإدارة في مُراقبة وتنظيم أعمال خدمات تبريد المناطق، وخلال الجولة قام مدير إدارة خدمات تبريد المناطق ومهندسوها بمُتابعة سير عمل هذه المحطات والتي تبلغ قدرة التبريد فيها 97500 طن تبريد، ومتابعة الاستخدام الناجح لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة مباشرة أو من خلال منظومة تنقية المياه المعالجة.

ويعدّ استخدام نظام تبريد المناطق من الحلول الذكية والمُستدامة لما له من منافع بيئية واقتصادية للدولة والمجتمع، حيث يوفر استهلاك الكهرباء بنسبة 30 - 40 % والذي يعتبر أكثر كفاءة مُقارنة باستخدام التبريد التقليدي، وكذلك توفير المياه الصالحة للشرب بالتحول لاستخدام المياه المعالجة أو أي مصادر بديلة متوفرة، وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تقليل استهلاك الغاز الطبيعي، وبالتالي خفض استهلاك الطاقة بالإضافة لتقليل كلفة التشغيل والصيانة.

جدير بالذكر أنه تمّ تأسيس إدارة خدمات تبريد المناطق ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» في عام 2012، وذلك في إطار تطوير وتنظيم خدمات التبريد في مناطق الدولة حتى يتمّ توفير خدمات تُساهم في تعزيز الاستدامة للطاقة والمياه.