القطرية للسرطان تحتفل باليوم العالمي غداً

الدوحة الراية :

تحتفل الجمعية القطرية للسرطان باليوم العالمي للمرض تحت شعار «هذا أنا وهذا ما سأفعله» غداً الجمعة بمتنزه بلدنا بالخور، بفعالية جماهيريّة تجمع العديد من السفارات والجاليات في دولة قطر وتوعيهم بطريقة تفاعلية مبسطة لنشر الوعي بالمرض وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، حيث يعد الفحص والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان من أكثر الطرق تأثيرًا لإنقاذ كثير من الأرواح.

وتدعو حملة هذا العام التي تستمرّ لمدة ثلاث سنوات، لتمكين الالتزام الشخصي وتظهر من خلالها قوة الأعمال التي تستهدف الحدّ من الآثار المتزايدة للسرطان، وتسلط الحملة الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الفحص والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان بهدف تعزيز فرص مرضى السرطان في البقاء على قيد الحياة، وكذلك تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان وتيسير الحصول على هذه الخدمات.

وأكد دكتور هادي أبو رشيد، رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للسرطان، الحرص على مواصلة الجهود التوعوية نحو نشر الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه وتعزيز ثقافة الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج، لا سيما أن رؤية الجمعية هي أن تكون منصة الشراكة المجتمعيّة لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، ورسالتها نحو السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائنا لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان.

وأشار د.أبو رشيد إلى أن أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في دولة قطر وفقاً لآخر التقارير التي صدرت عام 2015 عن السجل القطري للسرطان التابع للبرنامج الوطني للسرطان، فإن سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستات أكثر الأنواع انتشاراً في قطر، أما من حيث السرطانات الأكثر انتشاراً بين الرجال في قطر، فلقد أفاد التقرير السنوي الصادر عن السجل القطري للسرطان لعام 2015 بأن سرطان البروستات، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الدم تمثل أكثر ثلاث سرطانات انتشاراً بين الرجال في قطر. وأضاف: من ناحية أخرى، فإن أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في قطر تشمل سرطان الثدي، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون والمستقيم وفقاً للسجل القطري للسرطان عام 2015.