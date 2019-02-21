إسرائيل تُقر بناء 464 وحدة استيطانية في القدس

القدس المحتلة - قنا:

صادقت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية. وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم أمس، أن اللجنة المذكورة صادقت الاثنين الماضي، على بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، في القدس الشرقية. لافتة إلى أن البلدية كانت رصدت ميزانية تزيد على 200 مليون شيكل، لتكثيف الاستيطان في القدس القديمة لتعزيز الوجود اليهودي في ما يسمى بحارة اليهود التي أقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تلك المُصادقة تمثل حلقة من حلقات استكمال تهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، من خلال إغراقها بمدن استيطانية ضخمة وشق شبكة طرق وبنى تحتية واسعة النطاق تخنق المدينة من جهاتها الثلاث في الجنوب والشمال والشرق، وتربط التجمّعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي، كجزء لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال المعلنة لتحقيق ما تسمّى بالقدس الكبرى”. وأكد البيان أن هذه المخططات التهويدية تخلّف آثاراً ونتائج تدميرية على حياة المواطنين المقدسيين وتضرب في العمق مقومات اقتصادهم ووجودهم وصمودهم في مدينتهم.