سوريا: خروج عشرات المدنيين من آخر معقل لداعش

عواصم - وكالات:

غادرت نحو 15 شاحنة تقل رجالاً ونساء وأطفالاً أمس البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، في خطوة توحي بأن حسم قوات سوريا الديموقراطية للمعركة ضد الجهاديين المحاصرين باتت وشيكاً. وعند أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة الباغوز حيث بات التنظيم محاصراً في مساحة تقدّر بنصف كيلومتر مربع، أحصت مراسلة وكالة فرانس برس خروج نحو 15 شاحنة تقل عشرات الرجال من البلدة بمواكبة من قوات سوريا الديموقراطية. وشاهدت رجالاً في الشاحنات كان بعضهم يخفي وجهه، بالإضافة إلى نساء يرتدين النقاب وأطفال بينهم فتيات صغار محجبات.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء. جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر في موسكو كُرس لذكرى وفاة مبعوث روسيا السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين. وتطرق لافروف، في كلمته، إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الشهر الماضي. وقال:”في مؤتمر سوتشي تهيأت جميع الظروف لبدء عملية سياسية، وأوشكت على الانتهاء عملية تشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا بمشاركة القوى السياسية كافة“. وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، قد نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي. ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصًا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصًا، ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب قواتها المخطط له من سوريا. جاء تصريح المتحدث “روبرت بالادينو، في بيان موجز في الوقت الذي يخوض فيه مقاتلون تحت قيادة الأكراد قتالاً ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لطرده من مئات الأمتار الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرته. وذكر “بالادينو”: “ليس لدينا جداول زمنية لمناقشتها في الوقت الراهن”، وشدد على أن “الانسحاب سوف يكون مدروساً ومنسقاً”. وقال إن “الولايات المتحدة منخرطة بشكل فعال مع تركيا في القضية”، ولكنه لم يتطرق إلى تقارير تقول إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مساعدة أوروبية وعربية في إنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا.