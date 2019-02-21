روحاني: التوترات مع أمريكا في ذروتها

طهران - وكالات:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن التوترات بين طهران وواشنطن بلغت “ذروة” غير مشهودة منذ عقود في العلاقات المضطربة بين البلدين. وتصاعد العداء بين واشنطن وطهران، وذلك عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب في مايو من اتفاق نووي عالمي مع طهران وأعاد فرض العقوبات التي سبق أن رفعتها واشنطن بموجب الاتفاق. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة “الصراع بين إيران وأمريكا في ذروته حالياً. وأمريكا توظف كل قوتها ضدنا”. وقال روحاني إن العلاقات نادراً ما بلغت هذا المستوى من التوتر من قبل. وأضاف أن مؤتمراً بشأن الشرق الأوسط نظمته الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو الأسبوع الماضي لم يحقق أهدافه. واجتمع كبار المسؤولين من 60 دولة في وارسو حيث عبرت الولايات المتحدة عن أملها في زيادة الضغط على إيران. لكن وزراء خارجية من دول أوروبية كبيرة ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي لم يحضروا المؤتمر. وقال روحاني “هذا فشل آخر للسياسات الأمريكية في المنطقة”.

من جانبه اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمريكا بالرياء لمحاولتها تدمير البرنامج النووي الإيراني بينما تسعى لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية. وكتب ظريف على تويتر ليست حقوق الإنسان ولا البرنامج النووي هما الشاغل الحقيقي لأمريكا. في البداية صحفي يُمزق إرباً، والآن بيع غير قانوني لتكنولوجيا نووية للسعودية. هذا يكشف تماماً الرياء الأمريكي. وكان يشير إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. وعلى عكس الولايات المتحدة، تعمل القوى الأوروبية على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. لكن فرنسا قالت إنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا لم يتحقق أي تقدم في المحادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. وفي رد فعل واضح على الضغوط الفرنسية، قال روحاني: “نريد تفاعلاً بناء مع العالم، لكن الدول التي تعمل معنا لا يجب أن تكون لديها مطالب مفرطة. إيران ثابتة في موقفها وستعمل بناء على مصالحها الوطنية.