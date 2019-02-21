أكاديمية الخدمة الوطنية تختتم بطولة الترايثلون

الدوحة - الراية : اختتمت صباح أمس بطولة الترايثلون الأولى لمقاديم الخدمة الوطنية الدورة رقم 11 التي نظمتها أكاديمية الخدمة الوطنية بمشاركة 60 مجنداً. تهدف البطولة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى مجندي الخدمة الوطنية، حيث تتألف البطولة من ثلاث مسابقات وهي السباحة لمسافة 100 متر والدراجات الهوائية والجري لمسافة 2.4 كيلومتر. في نهاية البطولة قام سعادة اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي قائد أكاديمية الخدمة الوطنية بتكريم أصحاب المراكز الأولى، ثم ألقى محاضرة لتوعية المشاركين بأهمية هذه البطولات وتشجيعهم لخوض غمار المنافسات الرياضية.

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