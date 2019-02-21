فرص التوظيف بالمعارض المهنية وهمية

كتبت - هبة البيه :

أكد عدد من طالبات وخريجات جامعة قطر أن فرص التوظيف التي تقدمها معظم الجهات المشاركة في المعارض المهنية وهمية، حيث لا تهدف الشركات من مثل هذه المعارض سوى الدعاية وتحسين صورتها أمام المجتمع .. بينما تتركز معظم الفرص على توفير التدريب الميداني والرعاية الأكاديمية.

وقالت الطالبات، في تصريحات ل الراية ، إن عدداً من جهات العمل المشاركة في معارض وملتقيات التوظيف تفرض شروطاً تعجيزية تخيب آمال وطموحات الراغبين في الالتحاق بالوظائف، كما أن الجهات لا تتواصل مع المتقدمين، حيث لا تتعامل الكثير من الجهات مع طلبات الراغبين في العمل بجدية .. مشيرات إلى حرصهن على حضور تلك المعارض والتقدم بطلبات التوظيف بحثاً عن فرص تناسب مؤهلاتهن العلمية والتعرف على الفرص الوظيفية واحتياجات سوق العمل.

وطالبت الطالبات جهات العمل المشاركة بالمعارض المهنية بضرورة التعامل بجدية مع طلبات التوظيف والرد عليها سواء بالقبول أو الرفض حتى لا يعلق المتقدمون آمالهم على تلك الوظائف.

روضة الشمري: تجاهل الرد على طلبات المتقدمين

قالت روضة الشمري، طالبة في جامعة قطر، إن الشروط التي تفرضها بعض جهات العمل خلال المعارض المهنية وملتقيات التوظيف من الطلاب والخريجين تعجيزية، حيث تفرض شروطاً يصعب تحقيقها، ما يكسر طموحات الراغبين في العمل.

وأضافت: هذه المعارض شكلية ولا تقدم فرصاً وأعرف الكثيرين ممن تقدموا بطلبات توظيف لدى عشرات الجهات وتم تجاهل الطلبات وعدم الرد عليهم بالقبول أو الرفض.

خلود زينل: قدمت في معارض ولم أحصل على فرصة

أكدت خلود زينل، طالبة في جامعة قطر: قدمت في معارض سابقة، لكنني لم أحصل على أي فرصة .. غالبية الجهات تفرض شروطاً تعجيزية يصعب على الطلبة والخريجين الجدد تحقيقها. ونصحت الطلبة بزيارة مثل هذه المعارض والتعرف على الجهات المختلفة ومتابعة الوظائف المطروحة قبل التخرج والأماكن التي يفترض أن يتوجهوا لها.

نورا الكعبي: معارض التوظيف شكلية

قالت نورا الكعبي: شاركت في عدة معارض وملتقيات للتوظيف داخل وخارج الجامعة وحتى الآن لم أحصل على وظيفة أو فرصة .. مشيرة إلى أن المشكلة في غالبية معارض التوظيف أنها شكلية ولا تقدم وظائف.

وأضافت: على مستوى الأصدقاء والأقارب لم يحصل أي منهم على وظيفة عبر تلك المعارض، فجميعهم يضعون أوراقهم لدى الجهات المشاركة بدون نتيجة.

مريم ناصر: فرص لا تناسب جميع التخصصات

قالت مريم ناصر، طالبة في كلية الشريعة الإسلامية تخصص إعلام: الوظائف المطروحة في المعارض المهنية لا تتناسب مع تخصصات كلية الشريعة مقارنةً بباقي الكليات .. غالبية طالبات تخصصي يشتكين من غياب أي جهة يمكنهم التقدم لها بأوراقهم.

وأشارت إلى أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات المعلقة لدى مختلف الجهات، خاصة وأن التوظيف يتم عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ابرار المنصوري: فرصة للتعرف على جهات العمل

قالت ابرار المنصوري طالبة محاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد إن المعارض المهنية هامة، نظراً لتوفيرها نظرة عن قرب على مختلف التخصصات المتاحة والقطاعات المختلفة، كما نتعرف من خلالها على الوظائف المختلفة وفرص التدريب الميداني في مختلف الجهات والشركات وكذلك على شروط التوظيف.

وأضافت إن المعارض فرصة للتعرف على الشركات والمؤسسات التي يصعب الوصول لها بالطرق العادية، موضحة أن التقديم في الوظائف المتاحة مجرد خطوة مهمة نحو التعرف على الوظائف.

بشاير العولقي:

فرص لا تلبي الطموحات

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قالت بشاير العولقي طالبة بكلية الإدارة والاقتصاد إن المعارض المهنية وملتقيات التوظيف تقدم فرصاً تدريبية ورعاية أكاديمية أكثر من تقديمها لوظائف حقيقية، وهناك العديد من التخصصات المتوفرة في مجال تخصص الإدارة والاقتصاد، لكن نخشى أن تكون فرصاً وهمية لا تلبي الطموحات.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها في معرض مهني وتنتظر نتيجة تقديمها السيرة الذاتية للعديد من الجهات.

فاطمة جاسم: فرص نادرة للتوظيف بالمعارض

أكدت فاطمة جاسم طالبة بكلية الإدارة والاقتصاد أن المعارض المهنية نادراً ما يحصل المتقدمون من خلالها على وظائف وفرص حقيقية، لافتة إلى أن غالبية الفرص المتاحة هي فرص تدريبية ولكن يمكن عن طريق التدريب إثبات الذات في جهة العمل ومن ثم التوظيف الحقيقي وعرض العمل.

وقالت: أحاول التعرف على الفرص التدريبية المتاحة لدى مختلف الجهات وكذلك التخصصات المتاحة في سوق العمل، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من مختلف الفرص التي توفرها الدولة للطلاب والخريجين.

فاطمة المهندي: جهات تطلب التقديم إلكترونياً

قالت فاطمة المهندي ان المشاركة في المعارض المهنية لها العديد من الفوائد نظراً لأننا نتعرف على مختلف الجهات وتساعدنا في التخطيط للمستقبل والتعرف عن قرب على سوق العمل القطري واحتياجاته، وإيجاد وسيلة تواصل مع جهات العمل المستهدفة. وأشارت إلى أن بعض الجهات المشاركة على الرغم من تقديم طلب التقديم يدوياً إلا أنهم يطلبون إعادة التقديم عبر الإيميلات أو الموقع الإلكتروني، وكان من الأفضل توفير وسيلة للتقديم الإلكتروني خلال المعارض.

كلثم حسين: انتظار الرد على طلباتنا أصعب مرحلة

قالت كلثم حسين تخصص محاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد: تقدمت لدى العديد من الشركات والجهات التي عرضت وظائف وفرصاً تدريبية في مختلف القطاعات وأنتظر الرد، لافتة إلى أن انتظار الرد من جانب هذه الجهات أصعب مرحلة خاصة وإننا نعقد آمالاً على بعض الجهات. وتابعت: أبحث عن الوظائف التي لها علاقة بتخصص المحاسبة، مطالبة الجهات المشاركة بمراعاة أن خريجي جامعة قطر الأفضل ويحصلون على تعليم متميز، ونسعى للحصول على فرص مناسبة لتكليل جهودنا بعد الدراسة وتطبيق ما تعلمناه على أرض الواقع.

الريم الحمادي: غياب التخصصات الطبية بالمعارض

قالت الريم الحمادي طالبة طب بإحدى جامعات بريطانيا: المعارض المهنية تفتقر لعرض التخصصات الطبية، فلم يوجد سوى جهة واحدة تقدم فرصاً وأغلبها فرص تدريبية، لافتة إلى أن هناك قصوراً في الجانب الطبي وعرض الوظائف المتاحة في هذا المجال. وأضافت: مثل هذه المعارض «شو إعلامي» ودعاية للجهات أكثر منها تقديماً للفرص الحقيقية .. مشيرة إلى أنه رغم أهمية التخصصات الطبية واحتياج الدولة لها، إلا أن القطاعات الصحية لا تشارك في مثل هذه المعارض.

مريم المهندي: التعرف على جهات العمل

قالت مريم المهندي طالبة بتخصص هندسة الحاسوب: المعارض المهنية لها أهمية كبيرة في التعرف على جهات العمل المختلفة والتخصصات وحاجة سوق العمل وشروط التوظيف، لافتة إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة في مجال التدريب والتوظيف والرعاية الأكاديمية.

نور المطوع: حصلت على راع أكاديمي وأتمنى وظيفة

قالت نور المطوع طالبة بكلية الإدارة والاقتصاد: كانت المعارض المهنية مفيدة بالنسبة لي فقد حصلت على راع أكاديمي العام الماضي من خلال أحد المعارض، وأتمنى أن أحصل على وظيفة بعد التخرج من خلال الجهات العارضة.

وأشارت إلى أن الجميع يرغب في الحصول على فرص وظيفية لخدمة الوطن وردّ الجميل له من خلال تطوير مهاراتنا والحصول على فرص مناسبة تتناسب مع احتياجات الدولة.