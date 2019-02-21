قوة عسكرية قطرية تصل السعودية للمشاركة في تمرين درع الجزيرة

الظهران - قنا:

وصلت إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية أمس ، القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة المشترك «‏10»‏، والذي بدأ أمس ويستمر لغاية الثاني عشر من مارس المقبل.

وتهدف التمارين الخليجية المشتركة، إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان في استقبال القوة لدى وصولها العميد ناصر إبراهيم السالم رئيس لجنة الاستقبال.

وبهذه المناسبة، أكد العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة 10 في تصريح له، أن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.