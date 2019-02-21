الارشيف / اخبار الخليج / اخبار قطر

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية للمشاركة في تمرين درع الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الظهران - قنا:

وصلت إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمملكة العربية أمس ، القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة المشترك «‏10»‏، والذي بدأ أمس ويستمر لغاية الثاني عشر من مارس المقبل.

وتهدف التمارين الخليجية المشتركة، إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول .

وكان في استقبال القوة لدى وصولها العميد ناصر إبراهيم السالم رئيس لجنة الاستقبال.

وبهذه المناسبة، أكد العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة 10 في تصريح له، أن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة عسكرية قطرية تصل السعودية للمشاركة في تمرين درع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا