الرئيس الصومالي يثمن الدعم القطري

مقديشو - قنا:

عبّر فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، عن شكره وامتنانه لدولة قطر حكومة وشعباً بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ما تقدّمه من مشاريع تنمويّة وإنسانيّة لجمهورية الصومال، وما تقدّمه من مساعدات لشعب وحكومة الصومال في مختلف المجالات، مثمناً المكاسب الكبيرة التي ستجنيها بلاده من تلك المشاريع، وخصوصاً مشاريع الطرق نظراً لأثرها الإيجابي على الاقتصاد الصومالي ككل.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الصومالي للسيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وذلك لتوقيع العقود ووضع حجر الأساس لمشروعي طرق في العاصمة الصومالية، مقديشو، تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية الصومال، وبإشراف صندوق قطر للتنمية.

وقد قام السيد خليفة جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، بتوقيع عقد لمشروعي طرق، وهما طريق مقديشو- جوهر، وطريق مقديشو - أفغوي مع المقاول الرئيسي «‏شركة إينيز إنسات التركية»‏، إلى جانب توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية مع شركة إستاد القطرية لإدارة المشاريع.

كما تمّ وضع حجر الأساس للمشروعين، حيث شارك في وضعه نيابة عن فخامة الرئيس الصومالي دولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي.

حضر مراسم التوقيع ووضع حجر الأساس سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال، ووفد من هيئة الأشغال العامة، كما حضر من الجانب الصومالي عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب البرلمانيين.

يُذكر أن طول طريق مقديشو- جوهر يبلغ 90 كيلو متراً، فيما يبلغ طول طريق مقديشو- أفغوي 22 كيلو متراً.

ويهدف المشروعان لدعم الأشقاء الصوماليين، وذلك بتوفير بنية تحتية ملائمة تحفّز الاقتصاد في البلاد، بالإضافة إلى فرص عمل جديدة في السوق، ستؤدّي إلى تحريك عجلة التنمية في البلاد.

كما يأتي هذان المشروعان المهمّان في إطار اهتمام صندوق قطر للتنمية بالمشاريع التنمويّة، حيث يعتبران مشروعين تنمويين بعيدي المدى، يضمنان توفير الاستقرار لسكان المنطقة وتعزيز الأمن، كما يسهلان حياتهم في الوصول لمتطلبات الحياة اليوميّة، هذا بالإضافة لإسهامهما في نقل البضائع من وإلى ميناء مقديشو بهدف تعزيز الاقتصاد الداخلي والخارجي.