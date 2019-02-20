مراجعة وتنقيح سياسات الرقابة على المدارس الخاصة

كتب - محروس رسلان:

كشف عمر عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي ل الراية عن وجود توجه لتكثيف الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة بهدف زيادة تجويد الأداء.

وقال في تصريحات خاصة ل الراية : نحن في قطاع شؤون التعليم الخاص بصدد تنقيح ومُراجعة السياسات الخاصة بالمراقبة المدرسية والتفتيش المدرسي بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية في الوزارة بما في ذلك قطاع شؤون التقييم بالوزارة وقطاع الخدمات المشتركة بالوزارة ممثلاً في إدارة الصحة والسلامة.

وأضاف: سنضع مؤشرات ثابتة قابلة للقياس وسيكون هناك تثقيف وإشراك للمدارس الخاصة بالتنسيق مع أخصائيي المدارس الخاصة بالوزارة.

وأكد أن السياسة ستعطي فكرة للجميع بالمعايير والمؤشرات التي سيتم قياسها لضمان استمرار وتوفر الجودة في المدارس الخاصة على مستوى الطلبة والإدارة المدرسية.

وشدّد على أن كل ما يؤثر في توفير الجودة في الأداء بالنسبة للمدارس الخاصة سواء على مستوى الدراسة أو حتى الأنشطة سيوضع بالاعتبار.

وبالنسبة للرقابة الأكاديمية على اختبارات المدارس الخاصة قال: سنزيد الرقابة على نظم تقييم المدارس الخاصة وخريطة الاختبار وبخاصة في مواد الهوية الثلاثة.

ولفت إلى أن أعمال الاختبارات في المدارس الخاصة يتم متابعتها دورياً وأن هناك جهوداً مشكورة لمسؤولي المدارس الخاصة بالوزارة بُذلت في هذا الصدد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تقييم الوضع وأنه قد يتم وضع ضوابط إضافية إذا استدعت الضرورة ذلك.

وقال: لدينا 287 مدرسة يقوم أخصائيو المدارس الخاصة بواجبهم تجاه متابعتهم بشكل مستمر، مضيفاً: هناك تركيز على تعزيز الهوية القطرية في المدارس الخاصة، والتركيز على متابعة تدريس المواد الإلزامية الثلاثة «التربية الإسلامية والتاريخ القطري والعلوم الاجتماعية».

ولفت إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الخاص حرصاً على وجود تنوع وثراء في النظام التعليمي، لافتاً إلى تقديم وزارة التعليم دعماً كبيراً وتسهيلاً للإجراءات أمام المستثمرين لإصدار تراخيص المدارس الخاصة.

ونوه بوجود تشجيع ودعم للمستثمرين من كافة الوزارة والجهات المختصة بالدولة وليس وزارة التعليم فقط، منوهاً بأن التدقيق الأكبر في الإجراءات يتعلق بجانب اشتراطات الأمن والسلامة والذي يُعد أهم الجوانب المطلوبة قبل الحصول على الترخيص.

ويدرس في المدارس الخاصة بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن إدارة السياسات والأبحاث التربوية في شهر نوفمبر الماضي، 195 ألف طالب وطالبة.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات القطريين في المدارس الخاصة 35717 طالباً وطالبة، بواقع 20650 طالباً، مقابل 15067 طالبة، موزّعين على 598 مدرسة وروضة خاصة.

وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن وزارة التعليم في مايو 2017م فإن 60% من إجمالي الطلبة بالدولة يدرسون في المدارس الخاصة، يُشكّل الطلبة الذكور منهم نسبة 51% مقابل 49% للإناث.

ويضم مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص ثلاث إدارات هي إدارة شؤون المدارس الخاصة، وإدارة تراخيص المدارس الخاصة، وإدارة مراكز الخدمات التعليمية.

وتدعم الدولة الاستثمار في التعليم الخاص حيث يتم إعفاء المدارس الخاصة من رسوم الكهرباء والماء، كما يتم منح المستثمر قطعة أرض لإنشاء مبنى مدرسي وذلك وفق شروط وضوابط محدّدة.

وكانت اللجنة الوزارية أعلنت خلال العام الماضي البدء في توزيع 11 قسيمة أرض للمستثمرين لإقامة مبان مدرسية عليها. وتأتي هذه الخطوات الحثيثة المتمثلة في دعم الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث سبق للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية أن طرحت حزمة من المشاريع التعليمية للقطاع الخاص، منها (11) قسيمة أرض تنافس عليها (116) طلباً، تقدّم بها مستثمرون لبناء وتشغيل المدارس الخاصة.