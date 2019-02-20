رصد مخالفات النظافة العامة بالكاميرات لأول مرة

الدوريات المرورية تبدأ في رصد وتحرير مخالفات النظافة

دراسة إرسال إشعارات بالمخالفات عبر مطراش 2 بالتنسيق مع الداخلية

ملصقات توعوية على واجهات العمارات السكنية والمطاعم وباصات كروة

ورش توعوية تستهدف 480 ألف عامل في 167 شركة خاصة

ضبط 4158 مخالفة لقانون النظافة خلال 8 شهور

خطط جديدة لتوعية كافة شرائح المجتمع بقانون النظافة العامة

كتب - محمد حافظ:

كشف السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة عن البدء في استخدام كاميرات المراقبة لمركز القيادة الوطني NCC التابع لوزارة الداخلية في رصد وتحرير مُخالفات النظافة العامة بشوارع ومناطق الدولة لأول مرة وذلك من خلال قيام فريق من مفتشي وزارة البلدية وغرفة عمليات الداخلية بالعمل على رصد المخالفات من خلال الكاميرات، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع الإدارة العامة للمرور في تفعيل دور الدوريات المرورية في رصد وتحرير مُخالفات النظافة من قِبل أفراد المرور في الطرق والشوارع الرئيسية في كافة مناطق الدولة.

وأشار آل شافي إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة النظافة العامة تبحث حالياً التعاون مع وزارة الداخلية لرصد تلك المُخالفات وإرسالها عبر تطبيق مطراش 2 للمخالفين لإعلامهم بالمخالفة وإمكان تسديد قيمة غرامة التصالح عبر مطراش 2.

وكشف آل شافي عن قيام مفتشي النظافة العامة بتحرير 4158 محضر مخالفة لقانون النظافة العامة رقم (18) لعام 2017 وذلك خلال الفترة من أول فبراير وحتى نهاية ديسمبر 2018م في مختلف المناطق بالدولة، مؤكداً أنه تم تحصيل مبلغ (5.073.760) ريالاً قطرياً خلال تلك الفترة وذلك بهدف تقليل أعداد المُخالفات والعمل على تعاون الجمهور للحفاظ على النظافة العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة البلدية والبيئة أمس بمقر إدارة النظافة العامة للإعلان عن تدشين المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية للتوعية بقانون النظافة العامة تحت شعار «خلوها نظيفة» وذلك بحضور السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة والسيد ناصر عبدالرحمن الصرامي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال وعدد من مسؤولي الإدارة ومنتسبي الوزارة المُشرفين على المرحلة الثانية للحملة وموظفي الوزارة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، أن قانون النظافة العامة الجديد رقم 18 لسنة 2017 والذي بدأت الوزارة في تطبيقه في فبراير من العام الماضي أحدث نقلة نوعية من حيث الشمول والقوة، ويتميز بمواكبته مع النهضة العمرانية الشاملة بالدولة والحياة الاجتماعية بمختلف ثقافاتها، وله دور كبير في تعزيز الخدمات والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية من خلال الحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، لافتاً إلى أن العقوبات والغرامات أقوى وأشد صرامة من القانون السابق، وأن المُخالفات تبدأ من 300 ريال وحتى 6 آلاف ريال وتصل الغرامة إلى 25 ألفاً والحبس لممدد تتراوح بين 6 شهور وسنة في حال عدم التصالح.

المرحلة الأولى

واستعرض آل شافي أبرز أهداف حملة التوعية بقانون النظافة العامة والتي تم تدشينها تحت شعار «خلوها نظيفة» وما تتضمّنه من برامج توعوية لكافة الجمهور للتعريف بقانون النظافة العامة، كما تطرّق إلى نتائج المرحلة الأولى من الحملة.

وأشار آل شافي إلى أن المرحلة الأولى للحملة خلال عام 2018 تمثلت في توعية وتعريف كافة شرائح الجمهور بقانون النظافة العامة الجديد والذي صدر في ديسمبر 2017 وتم العمل به في فبراير 2018. حيث تم تركيب عدد (638) لوحة توعوية في الشوارع العامة بالدولة، ووضع رول أب في (مراكز الخدمة الحكومية - البلديات - القومسيون الطبي - كهرماء، ومباني كروة)، وبعض المجمّعات التجارية وفروع اللؤلؤ، ومباني كروة (المركز الطبي، مدرسة كروة لتعليم قيادة السيارات، محطة الحافلات) وتركيب لوحات توعوية في مول قطر. بالإضافة لبث عدد (5) مقاطع فيديو توعوية على شاشات تلفزيون قطر والريان وبث مقاطع صوتية في الإذاعات المحلية (باللغات الثلاث). وبث مقاطع فيديو توعوية على شاشات دور السينما. والنشر في جميع الصحف المحلية وإجراء مقابلات تلفزيونية. إضافة لقيام عدد من مشاهير المُغرّدين بالتحدث عن قانون النظافة العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.

المرحلة الثانية

وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي أنه تم تدشين المرحلة الثانية من الحملة للتوعية بقانون النظافة العامة تحت شعار «خلوها نظيفة» والتي تستمر لمدة عام كامل ببرامج وخطط توعوية جديدة لتكون أكثر شمولية وتستهدف أكبر قدر ممكن من الجمهور.

مشيراً إلى أن حملة «خلوها نظيفة» تستهدف بشكل عام كافة المجتمع، وسيتم التركيز بالأخص على النشء وطلاب المدارس لغرس مفهوم النظافة وكيفية أن يكون لهم دور إيجابي في الحفاظ على نظافة بلادهم، وذلك من خلال تنظيم ورش توعوية لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي، كما سيتم بث مقاطع الفيديو التوعوية على حافلات الطلاب المدرسية، وسيتم تنسيق زيارات ميدانية من فرق متخصّصة بهذا الشأن لمختلف المدارس.

وأضاف مدير إدارة النظافة العامة أنه سيتم خلال المرحلة الثانية للحملة والتي تستمر لمدة عام كامل استهداف العمالة الأجنبية لتوعيتهم بأهمية النظافة وذلك من خلال عقد ورش توعوية للعمالة الأجنبية تستهدف نحو 167 شركة خاصة يعمل بها ما يقرب من 480113 فرداً بالإضافة إلى عمل ملصقات عن أعمال نشر ملابس الغسيل على واجهات العمارات السكنية . كما سيتم إلصاق جمل توعوية على واجهات المطاعم للالتزام بالنظافة، وزيادة أعداد اللوحات التوعوية في الشوارع الداخلية والخارجية، وطباعة جمل توعوية على أكواب الشاي كمبادرة مع المطاعم والمقاهي وعلى أكياس صغيرة وتوزيعها على السائقين.

وأشار إلى أنه سيتم عمل ملصقات توعوية كبيرة عن النظافة على وسائل النقل بالوزارة ووسائل المواصلات الأخرى والتعاون مع شركة كروة لعمل ملصقات توعوية على حاملات النقل العام والتنسيق مع المراكز الشبابية بالدولة لعقد ندوات للحفاظ على النظافة وتكثيف الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، فضلاً عن إعادة بث مقاطع فيديو في تلفزيون قطر وقناة الريان ودور السينما، ومقاطع صوتية لمخالفات القانون في الإذاعات المحلية ( قطر - الخليج - الريان) والإذاعات الأجنبية باللغات الثلاث.

واختتم آل شافي بأن الجمهور شريك أصيل في خدمات النظافة وله دور كبير في الحفاظ على نظافة العامة، داعياً إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في المحافظة على النظافة العامة للدولة والإبقاء على الصورة الجمالية والحضارية لها.