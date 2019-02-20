رعاية خاصة لحالات التوحد في المراكز الصحية

كتب- عبدالمجيد حمدي:

كشفت الدكتورة صدرية الكوهجي مساعد المدير الطبي لصحة الأطفال والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن وجود أكثر من 450 ألف طفل ويافع مسجلين بمراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 27 مركزاً في جميع أنحاء الدولة، لافتة إلى أن المؤسسة توفر لهذه الفئة العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لضمان توفير مستقبل خال من الأمراض من خلال التركيز على هذه الفئة الهامة بالمجتمع.

وقالت في حوار مع الراية إن خدمات الأطفال بالمؤسسة تنقسم إلى عدة أقسام منها ما هو من سن الولادة حتى 5 سنوات أي مرحلة ما قبل المدرسة، والقسم الآخر من سن 5 سنوات حتى 18 عاماً، حيث تشمل الخدمات الصحة الوقائية والخدمات التعزيزية والإحالة إلى الجهات المتخصصة بالإضافة إلى وجود باقة خاصة من الخدمات لأطفال التوحد.

وأشارت إلى توفير فحوصات دورية للأمراض الشائعة للأطفال في مختلف المراحل العمرية ومنها فحوصات للكشف المبكر عن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو نقص فيتامين «د» موضحة أن هناك جزءاً من هذه الخدمات يتم توفيره من خلال برنامج الصحة المدرسية، فضلاً عن وجود حزمة خدمات خاصة باليافعين وتتضمن الصحة البدنية والنفسية والسلوكية حيث توجد كوادر طبية مدربة على تقديم هذه الخدمات في جميع المراكز.

وقالت إن خدمات الأطفال واليافعين تعتبر من الخدمات الأساسية فى جميع المراكز الصحية البالغ عددها 27 مركزاً صحياً موضحة أن عدد العيادات في كل مركز يختلف حسب أعداد المراجعين المسجلين بالمركز من حيث الكثافة، مشيرة إلى أنه يوجد على الأقل عيادة واحدة يومياً في كل مركز صحي للطفل السليم أما خدمات اليافعين فإنها تقدم من خلال جميع العيادات العامة.

وأشارت إلى أن المؤسسة توفر حزمة من الخدمات للأطفال دون الخامسة من العمر تحت مسمى عيادات الطفل السليم وتتم من خلال زيارات مسجلة طبقاً لمواعيد مسبقة وتبدأ منذ بلوغ الطفل شهرين من العمر وتنتهي عند بلوغ الطفل أربع سنوات وتشمل التطعيمات والتوعية والفحوصات الدورية لخلع الورك الوراثي والفحوصات الدورية لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد وفحوصات نقص فيتامين «د» ومراقبة نمو الطفل وإجراء فحوصات التوحد.

افتتاح عيادات أسنان خاصة بهم

لفتت د. صدرية إلى افتتاح عيادات أسنان خاصة لأطفال التوحد فقط من عمر عامين إلى 16 عاما في 3 مراكز، لافتة إلى أن تطبيق المسار الخاص وتدشين عيادات الأسنان لأطفال التوحد يأتي كمرحلة تجريبية حيث سيتم تطبيقه في جميع المراكز لاحقاً بعد تقييم التجربة لتفادي أي قصور وتطوير الخدمة. وأوضحت د. صدرية الكوهجي أن المؤسسة توفر برنامج دعم الأسر لمن لديهم أطفال مصابون بالتوحد حيث تم تنظيم 6 دورات تم خلالها تدريب العديد من العائلات والأسر على كيفية التعامل مع طفل التوحد والتكيف معه في البيئة المنزلية. وتابعت: إن آخر الإحصاءات الرسمية في قطر تشير إلى أن عدد المصابين بالتوحد يتراوح ما بين 3-5 آلاف مصاب مشيرة إلى أن معدل الإصابة بالمرض في قطر هو طفل من بين كل 68 طفلاً وهو المعدل العالمي تقريباً. وأشارت إلى أن المراكز الصحية توفر خدمة الفحص المبكر عن التوحد مرتين الأولى عند وصول الطفل لعمر عام ونصف العام ثم مرة أخرى عند بلوغ الطفل 30 شهراً وذلك من خلال استبيان يتضمن 14 سؤالاً يتم إجراؤه من خلال الطبيب مع أفراد أسرة الطفل، فضلاً عن فحص سلوكي يقوم به الطبيب خلال زيارة الطفل لعيادة الطفل السليم وفي حال كان لدى الطفل ثلاثة عوامل خطورة أو أكثر فإنه يتم تحويل الطفل إلى الجهات الثانوية المختصة.

فحوصات للبصر والسكري لليافعين

لفتت د. صدرية إلى أن خدمات اليافعين تتضمن فحوصات دورية لفحص البصر والكشف المبكر عن السكري وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو نقص فيتامين «د» وكذلك مراقبة الوزن والطول لاكتشاف اعتلالات التغذية مثل السمنة والبدانة فضلا عن الفحص النفسي والسلوكي لليافع وهو عبارة عن استبيان يتم فيه تغطية حياة اليافع من حيث التعليم والبيئة الأسرية والتغذية والانتظام في النظام العلاجي في حال كان يتناول أدوية بشكل مستمر والتصرفات الشخصية والتفاعل مع الأصدقاء والبيئة المحيطة والحياة الإنجابية.

وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف أي مشكلة مبكرة لليافعين فإنه يتم مناقشتها مع الأسرة ومن ثم تحويل اليافع للجهات المختصة موضحة أنه في حال كانت الحالات بسيطة فإنه يتم علاجها من خلال الطبيب المدرب في المركز الصحي من خلال الدعم والنفسي.

إطلاق خدمة المسار السريع في 10 مراكز صحية لخدمة أطفال التوحد

فيما يتعلق بالخدمات الخاصة للأطفال مصابي التوحد في المراكز الصحية قالت د. صدرية الكوهجي إن الخدمات تشمل التوعية والفحص المبكر عن المرض لتحويل الحالات إلى الجهات المختصة لإجراء المزيد من الفحوصات والتشخيص النهائي، موضحة أن الخدمات تشمل تحويل المراكز الصحية إلى بيئات صديقة لهذه الفئة من حيث الإضاءة المناسبة والألوان والأثاث والغرف الحسية وغيرها. ولفتت إلى إطلاق خدمة المسار السريع في يناير الماضي في 10 مراكز صحية حيث يهتم هذا المسار بشكل خاص بالأطفال مصابي التوحد وذوي الإعاقة ومن ثم يقوم أحد أفراد خدمة حياك بالمركز الصحي بمرافقة المريض منذ الدخول حتى انتهاء رحلته في المركز الصحي والحصول على الأدوية.

رصد حالات تعنيف الأطفال واليافعين

قالت د. صدرية إنه من خلال الفحوصات التي يتم إجراؤها لهذه الفئات تم رصد العديد من الحالات التي تتعرض لمشاكل نفسية أو سلوكية أو التعرض للعنف، لافتة إلى أنه بالنسبة للأطفال واليافعين الذين يتعرضون للعنف فإن هناك مساراً خاصاً بهم بالتعاون مع سدرة للطب والبحوث حيث يتم تحويل الحالة إلى سدرة التي تتعامل باحترافية مع علاج هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضحت أنه في حال كان الطفل أو اليافع يتوافر لديه أحد عاملين من عوامل الخطورة للإصابة بالسكري مثل البدانة أو التاريخ العائلي فإنه يتم تحويله إلى الجهات المختصة طبقاً للاستراتيجية الوطنية للسكري.