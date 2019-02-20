قطر تدين انفجار الأزهر وتعزي بالضحايا

الدوحة - قنا: أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار عبوة ناسفة قرب الجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة ضباط. وجددت وزارة الخارجية في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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