موقع بريطاني:الجيش المصري دمر شمال سيناء وتركها قاحلة

القاهرة - وكالات:

يتناول مراسل مجلة ميدل إيست آي البريطانية كاميل أحمد صوراً التقطتها الأقمار الصناعية تكشف كيف أصبحت المنطقة في شمال شبه جزيرة سيناء في مصر قاحلة بعدما تعرضت له من تجريف جراء قتال الجيش المصري ضد تنظيم الدولة الإسلامية.ويشير في تقرير له بالمجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر حال البلدات في شمال سيناء وقد تحولت إلى قرى أشباح، حيث تكتظ مجموعات من رقع الرماد التي تحيط بها بساتين الزيتون المقفرة. وأضاف أن هذه البلدات التي هجرها سكانها أصبحت قاحلة بفعل آثار المسارات المدمرة للمركبات العسكرية. وقال إن المنطقة كانت خلال أكثر من خمس سنوات من الحرب بين الجيش المصري والمسلحين مغلقة في الأغلب أمام الغرباء، لكن صور الأقمار الصناعية تظهر كيف أن منطقة سيناء الشمالية أصبحت ممزقة بسبب القتال المستمر.

وأوضح المراسل أن المنازل في المنطقة تعرضت للهدم، وأن البيئة تعرضت للدمار، وأن القواعد العسكرية ونقاط التفتيش ابتلعت الأراضي.وأضاف أنه باستخدام هذه الصور والمقابلات مع السكان المحليين لوحظ أن منطقة شمال سيناء أصبحت أكثر عسكرة منذ 2013، وأن عدد سكانها انخفض بشكل كبير.وأشار إلى أنه تم طرد الآلاف من سكان رفح على الحدود مع قطاع غزة، ومن مدينتي الشيخ زويد والعريش. ويعيش سكان هذه المنطقة في حالة من الذعر وحظر التجول، في حين أجبر أكثر من عشرين ألف منهم على ترك منازلهم وأراضيهم، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وبيّن المراسل أن الحكومة المصرية أنشأت منطقة عازلة مكان منازل رفح إلى جانب الجيب الفلسطيني، وأن صور الأقمار الصناعية تظهر مدى التغيير الكبير في المنطقة.

ويقول أحد سكان رفح إن البلدة أصبحت مدينة أشباح، وإن المسلحين لا يزالون يختبئون هناك. ويشير التقرير إلى انتشار نقاط التفتيش والقواعد العسكرية، وأن السيارات لم تعد تنتقل من رفح إلى العريش، وأن بلدات المنطقة أصبحت مقفرة. ويصف المسافرون عبر شمال سيناء مرورهم بعشرات نقاط التفتيش التي تحول الرحلات لساعات إلى أيام، ويقول مسافر فلسطيني إنه تم إيقافه عند نحو ثلاثين نقطة تفتيش في رحلته من غزة إلى القاهرة، وهو الطريق الذي سلكه الآلاف بعد فتح الحدود مع غزة في أبريل الماضي.