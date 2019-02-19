السعودية استخدمت نظام تجسس إسرائيلياً لمراقبة خاشقجي

القدس المحتلة - وكالات:

قالت “القناة الإسرائيلية 13” إن “تل أبيب” وافقت على بيع نظام “بيغاسوس” للتجسس على الهواتف الجوالة إلى ما وصفتها بـ”أنظمة مثيرة للجدل”. ولم تكشف القناة عن أسماء هذه الدول، إلا أن نظام التجسس هذا استخدمته السعودية في مراقبة تحركات الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل اغتياله بقنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي، كما راقبت تحركات معارضين سعوديين خارج البلاد.

وبرز اسم برنامج “بيغاسوس” في الأشهر الأخيرة، باعتباره أحد أكثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف الجوالة، إذ استُخدم في استهداف الصحفيين بالمكسيك ومناطق أخرى في العالم.ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر في حكومة الاحتلال -لم تسمها- قولها: إن “رغبة تل أبيب في الحفاظ على أنظمة تفضلها جعلتها تمنح الضوء الأخضر لبيع بيغاسوس”.

وأضافت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة 8200 الاستخباراتية (مسؤولة عن التجسس الإلكتروني) لديها عقود مع شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية التي تصنِّع نظام “بيغاسوس”. وأوضحت أن هذه العقود تفرض على الجهات الأمنية مساعدة الشركة للحصول على تصاريح من المؤسسة الدفاعية لبيع برامجها.

ويُستخدم “بيغاسوس” للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق التطبيقات، وتسجيل المحادثات.