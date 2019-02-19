أردوغان: تركيا لن تتهاون في الحفاظ على أمنها

عواصم - وكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتهاون في القيام بما يجب للحفاظ على أمنها، مُشدداً على ضرورة تطهير مدينة منبج شمالي سوريا من المسلحين في أسرع وقت وتسليم إدارة المنطقة لسكانها الأصليين. جاء ذلك في خطاب ألقاه، أمس في ولاية بوردور جنوب غرب تركيا. وأوضح أردوغان أن أنقرة لن تغض الطرف عن تأسيس كيان لتنظيم إرهابي بجوار حدودها الجنوبية، وستدمّر ذلك الممر الإرهابي مهما كان الثمن باهظاً”. وشدّد على وجوب تطهير منبج من الإرهابيين في أسرع وقت، وتسليم إدارة المنطقة لسكانها الأصليين. وأضاف أردوغان قائلاً: “ننتظر وقف الدعم المستمر للتنظيم الإرهابي المتمركز في مناطق شرقي نهر الفرات”. وتابع: “تركيا تهدف لإحلال الأمن في تلك المناطق، وإعادة إنعاش البنية التحتية فيها، كي يُتاح للاجئين العودة إلى ديارهم”. وفي إشارة للدعم الأمريكي للتنظيمات الإرهابية شمال سوريا، قال أردوغان: “ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهابيين بالمجان، وتمتنعون عن تزويد تركيا بالأسلحة، رغم أننا ندفع ثمنها، فهل هذا تصرّف يليق بحليف في الناتو”. وأكد أنه من يقف إلى جانب تركيا، سيكون هو الرابح في هذه المنطقة. ولفت أردوغان إلى أن “بلاده لن تكترث لأحد حينما يتعلق الأمر ببقائها ومستقبلها”. وفي هذا الشأن، قال: إن لم نفعلها اليوم فحتماً سنوجّه ضربة قاصمة للإرهابيين في الأيام المقبلة، ومن يدعمون الإرهاب، هم في الحقيقة يهدّدون أمنهم، وكما أننا نريد أمن حلفائنا، فإننا لن نتهاون في القيام بما يجب للحفاظ على أمننا”. واستمراراً لنقده السياسات الأمريكية، قال أردوغان: يطلبون منّا إلغاء صفقة شراء منظومة صواريخ “إس 400” الروسية، لكن لماذا نستغني عنها؟”. وتابع مستنكراً: “من أجل أمنهم يقطعون آلاف الكيلومترات للقيام بعمليات في سوريا، بينما تركيا لديها حدود مع هذا البلد بطول 911 كيلو متراً، وتتعرّض للتهديد من هذا الجانب باستمرار، ويطلبون منا عدم تنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا، فهل هذا منطقي؟”.

وفي بغداد قال قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الفريق بول لاكاميرا،

: إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تقاتل تنظيم داعش في حال تحالف مقاتلوها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا. وحذر لاكاميرا من أن القانون الأمريكي يمنع التعاون مع روسيا وقوات الأسد أيضاً وقال: سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا”، مُشيداً بانتصاراتهم الصعبة ضد تنظيم داعش. لكن عندما سئل عما إذا كان الدعم سيستمر إذا تحالفوا مع الأسد، قال لاكاميرا: “لا”. وأضاف قائلاً لمجموعة صغيرة من الصحفيين: “حينها ستنقطع هذه العلاقة، لأنهم سيعودون إلى النظام الذي لا نرتبط معه بعلاقة أو الروس، إذا حدث ذلك فلن نبقى شركاء معهم بعدها”.