تونس: الغنوشي لا يستبعد تغيير حكومة الشاهد قبل الانتخابات

تونس - وكالات:

لم يستبعد رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إمكانية تغيير حكومة يوسف الشاهد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المُقرّرة أواخر 2019. وقال الغنوشي: إن حركة النهضة في تشاور مع كل الأطراف بشأن ما إذا كانت الحكومة القائمة اليوم ستقود البلاد إلى الانتخابات أو إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات لتأمين الاستحقاق الانتخابي، متابعاً أنها “فرضية غير مستبعدة”. وكانت حركة النهضة من الداعمين لفكرة الاستقرار الحكومي أو التعديل الجزئي عليها، في الوقت الذي كانت فيه أحزاب أخرى مثل حزب نداء تونس تدعو إلى تغيير الحكومة بما في ذلك إقالة رئيسها يوسف الشاهد. وشدّد الغنوشي قبل أشهر على حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي وتحسين الأداء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد “على أن تلتزم الحكومة بالتفرّغ الكامل لتنفيذ بنود وثيقة قرطاج” المحدّدة للأوليات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. ومن المرجّح تنظيم التشريعية في أحد أيام الآحاد من أكتوبر المقبل، في حين ستكون الرئاسية أحد أيام الآحاد من نوفمبر التالي له.