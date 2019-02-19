زيادة رسوم المدارس الخاصة تثير الجدل

كتب- محروس رسلان:

طالب أولياء أمور وزارة التعليم والتعليم العالي بوضع حد للزيادة المطردة في رسوم المدارس الخاصة والتي تزيد في بعض المدارس بشكل سنوي، مشدّدين على ضرورة ربط زيادة الرسوم بجودة الخدمات التعليميّة التي تقدّمها المدرسة.

ورأو أن ضعف 60% من المدارس الخاصة بناء على التقييم المؤسسي الرسمي المعتمد يستدعي تخفيض الرسوم الدراسيّة وليس زيادتها.

ودعوا لتحقيق توازن عادل بين مصلحة المستثمر وبين مصلحة ولي الأمر، لافتين إلى أن الزيادات المستمرة للرسوم في ظل الدعم الكبير من الدولة للتعليم الخاص تثقل كاهل أولياء الأمور.

وأشاروا إلى أن أولياء الأمور يدفعون ضعف القسيمة التعليمية وأكثر، حيث تصل رسوم بعض المدارس إلى أكثر من 60 ألف ريال للطالب الواحد خلال العام الدراسي، لافتين إلى أن المدارس تفرض على أولياء الأمور رسوماً إضافية تستنزفهم بها.

وأكدوا أن زيادة الرسوم يجب أن تقابل بخدمة تعليمية إضافية، لأن الزيادة من أجل الطلب فقط مرفوضة، لافتين إلى أن المدرسة التي تخسر اقتصادياً هي مدرسة فاشلة يجب أن تغلق لأنه لا طائل من زيادة رسومها لأنها لن تساهم في تمكين طلبتنا علمياً لتحقيق التفوّق والتميّز المنشود ولن تنشئ جيلاً قوياً ومن ثم تكون الزيادة بمثابة حراثة في البحر.

وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات كان يستدعي تقليل قيمة الرسوم الدراسية وليس العكس، منوّهين بأن الرسوم المرتفعة لا تتناسب مع الخدمة التي تقدّمها المدارس في ظل الدعم الذي توفّره الدولة للمدارس الخاصّة.

وأكدوا أن التكلفة السنوية للمدرسة ثابتة ولا تزيد كما أن رواتب المعلمين ضعيفة جداً فيما يزيد إيراد المدرسة عاماً بعد عام، الأمر الذي يفترض ألا يؤدّي إلى تعرض المدرسة للخسائر بحال من الأحوال.

وطالبوا الجهات المختصة بالوزارة بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة لضمان حصول أبنائنا على خدمة تعليمية توازي هذه الرسوم المرتفعة، مشيرين إلى أن الرقابة أقل من المطلوب.

وقالوا: نريد رؤية أثر الإبداع على طلبتنا الملتحقين بالمدارس الخاصّة ونريد أن نلمس تحسناً ملحوظاً في مستواهم مقارنة بمستوى أبنائنا من طلبة المدارس الحكوميّة.



إبراهيم الدرويش: انخفاض الإيجارات يستدعي تقليل الرسوم

يرى إبراهيم الدرويش أن المردود التعليمي لمعظم المدارس الخاصة ضعيف بناءً على تقييمات الوزارة، مشيراً إلى أن زيادات الرسوم غير مرحب بها من قبل أولياء الأمور. ودعا مسؤولي وزارة التعليم إلى النظر في مصلحة ولي الأمر بصفته مواطناً قطرياً وأخذها بعين الاعتبار وعدم الاستجابة لكافة رغبات المستثمر على حساب ولي الأمر وذلك بتحقيق توازن عادل بين الطرفين المستثمر وولي الأمر. وقال: ابنتي في الصف الرابع بإحدى المدارس الخاصة والقسيمة لا تكفي لسدد الرسوم التي تزيد كثيراً على قيمة القسيمة، والمدارس الخاصة أصبحت تستنزفنا تحت بنود مختلفة عبر الرسوم الإضافية إما للرحلات أو التصوير أو المطبوعات أو الفعاليات التي تنظمها المدرسة. وأضاف: من الغريب أن تجد أن رسوم رياض الأطفال الخاصة تصل إلى 30 ألف ريال في السنة، مشيراً إلى أن قيمة الرسوم مبالغ فيها بشكل كبير. وتابع: ندفع كأولياء أمور ضعف القسيمة التعليمية التي نحصل عليها من الدولة بسبب الزيادات المطردة وغير المبرّرة في رسوم المدارس الخاصّة. وأكد أن هبوط أسعار الإيجارات والعقارات كان يستدعي تقليل قيمة الرسوم الدراسيّة وليس العكس، منوهاً بأن الرسوم المرتفعة لا تتناسب مع الخدمة التي تقدّمها المدارس في ظل الدعم الذي توفّره الدولة للمدارس الخاصّة. وطالب مسؤولي الوزارة بمراعاة مصلحة الطالب وولي الأمر كما يراعون مصلحة المستثمر عبر تخفيض رسوم المدارس الخاصّة ذات الأداء الضعيف إلزامياً.

علي السليطي:

رسوم مدارسنا أعلى من أوروبا

يؤكد علي السليطي أن زيادة رسوم المدارس الخاصة أصبحت تثار سنوياً، متسائلاً عن المبرّرات والمعايير التي استند إليها مسؤولو وزارة التعليم للموافقة على تلك الزيادات.

وقال: المدرسة التي تخسر يجب أن تقفل حيث لا ينبغي أن تفتح على حساب أولياء الأمور، مشيراً إلى أن المدرسة يجب أن تقدم خدمة تعليمية تتناسب مع المعطيات التي تقدّمها للطالب لا أن تبحث عن الربح فقط بغض النظر عن الخدمات. وأشار إلى وجود صعوبة على ولي الأمر في نقل ابنه من مدرسة إلى مدرسة أخرى بسبب زيادة الرسوم بعد أن تعوّد الطالب على المدرسة خاصة إذا كانت المدرسة قريبة من سكن الطالب، منوهاً بأن ولي الأمر يضطر إلى الاستسلام لهذه الزيادة التي تقرّ على الرغم من أن المدرسة هي المدرسة نفسها لم يجدّ عليها شيء ولم تقدّم خدمة تعليمية إضافيّة.

وقال: الرسوم في مدارسنا مبالغ فيها حيث أدفع لابني في السنة قريباً من 70 ألف ريال لا تمثل القسيمة منه إلا 28 ألف ريال، موضحاً أن الرسوم أعلى من رسوم الدول الأجنبية بما في ذلك الدول الأوروبية، حيث يدرس الطالب بتكلفة أقل في مدارس لندن وأمريكا. ونوّه بأن الدولة تدعم المدارس الخاصّة وأنه يجب أن يقابل هذا الدعم بتخفيض الرسوم وليس زيادتها، مشيراً إلى أن التكلفة السنويّة للمدرسة ثابتة ولا تزيد كما أن رواتب المعلمين ضعيفة جداً بينما يزيد إيراد المدرسة عاماً بعد عام، الأمر الذي يفترض ألا يؤدّي إلى تعرّض المدرسة للخسائر بحال من الأحوال.

وأكد أن زيادة الرسوم أصبحت هاجساً سنوياً لدى أولياء الأمور كل عام، داعياً الوزارة إلى تشديد الرقابة على المدارس الخاصّة لضمان أدائها خدمات متميّزة ومتكاملة لطلبتنا.

وناشد المسؤولين في الوزارة بتوحيد أسعار المقاصف على مستوى المدارس الخاصة حيث إن أسعار الوجبات مبالغ فيها بشكل كبير، داعيًا المسؤولين في الوزارة إلى الحفاظ على حقوق الطالب وولي الأمر وتحقيق عدالة في مسألة الرسوم بشكل عام.

حصين المري:

رفع الرسوم لا يقابله زيادة جودة التعليم

أكد حصين جابر المري أن اعتراف الوزارة بضعف 60% من المدارس الخاصة بناءً على التقييم المؤسسي الرسمي المعتمد يستدعي تخفيض الرسوم الدراسيّة وليس زيادتها. وقال: نريد معرفة الفرق بين المدارس الخاصة وبين الحكوميّة في ظل عدم تلمس أولياء الأمور لأية أفضلية للمدارس الخاصة لا في المتابعة ولا في نوعية التعليم، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة لا تخرّج أبناءنا نوابغ. وأضاف: نلجأ للمدارس الخاصة ليكون هناك فارق ملموس في مستوى أبنائنا التعليمي مقارنة بالتعليم الحكومي ولكن هذا لا يحدث، لافتاً إلى أن ولي الأمر يدفع رسوماً مرتفعة ولا يحصد المقابل.

وتساءل: هل زادت الدولة شيئاً في التكاليف على المدارس الخاصة حتى تطالب بالزيادة ؟ مجيباً: العكس هو الصحيح حيث تدعم الدولة المدارس الخاصة بشكل كبير على مستوى إعفائها من فواتير الكهرباء والماء ورسوم الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن الزيادة المطردة في رسوم المدارس الخاصة ستؤدّي إلى انتقال الطلبة القطريين إلى المدارس الحكومية لأن القسيمة لا تفي بالرسوم حيث يدفع ولي الأمر ضعف القسيمة وأكثر نظراً لأن رسوم بعض المدارس تتجاوز 60 ألف ريال سنوياً، لافتاً إلى أنه شخصياً فضل نقل أبنائه إلى المدارس الحكوميّة. وذهب إلى أن المدارس الخاصّة من الصعب أن تخسر مادياً لأن الرسوم مرتفعة ولأن المدارس تستفيد من دعم الدولة، لافتاً إلى صعوبة تعرّض المدرسة للخسائر في ظل انخفاض الإيجارات والعقارات بكافة مناطق الدولة.

عبدالرحمن المطاوعة:

رسوم المدارس الخاصة بالخارج أقل

قال عبد الرحمن المطاوعة: لا بد من ربط الرسوم بجودة التعليم حيث ينبغي أن تقابل زيادة الرسوم بزيادة وجودة الخدمة التعليميّة، لافتاً إلى أن هناك مدارس تزيد رسومها وتظل على حالها دون رصد أي تحسن في خدماتها.

وأضاف: التعليم الخاص لدينا أصبح مكلفاً للغاية والمخرجات في المقابل ليست بالقوة المطلوبة، حيث يجب أن تتناسب جودة التعليم مع قيمة الرسوم الدراسيّة التي تتلقاها المدرسة لأن الاستغلال مرفوض.

وتابع: هناك مدارس في أكثر من دولة بالعالم رسومها أقل وتعليمها أجود حيث تخرّج علماء وطلبة نابغين يخدمون أوطانهم خير خدمة. وطالب المطاوعة الجهات المختصّة بالوزارة بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة لضمان حصول أبنائنا على خدمة تعليمية توازي هذه الرسوم المرتفعة، مشيراً إلى أن الرقابة أقل من المطلوب. وقال: نريد رؤية أثر الإبداع على طلبتنا الملتحقين بالمدارس الخاصة ونريد أن نلمس تحسناً ملحوظاً في مستواهم مقارنة بمستوى أبنائنا من طلبة المدارس الحكوميّة.

وأشار إلى أن رسوم المدارس الخاصة أصبحت مادة دسمة للأصدقاء في مجلسهم بسبب زيادة رسومها بشكل كبير.

وقال: لا ينبغي أن يتحمل أولياء الأمور عبء زيادة الرسوم لأن المدارس تستفيد من الدعم الذي توفره الدولة للمدارس الخاصة، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة مشروع مربح جداً للمستثمرين. وشدد على ضرورة ألا يتحوّل كسب المدارس الخاصة إلى استغلال لأنه يجب أن يكون الهدف الأهم لدى صاحب الترخيص الخدمة التعليميّة وليس الربحية المحضة.

ودعا وزارة التعليم والتعليم العالي إلى رصد العائد على طلبتنا الملتحقين بالمدارس الخاصة التي زادت رسومها وأن يعلن ذلك من قِبل الوزارة.