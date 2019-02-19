بيوت الشباب تطلق النسخة الثانية من برنامج الدليلة

الدوحة - الراية : أعلنت «بيوت الشباب القطرية» عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «الدليلة» وهو نشاط مخصص للفتيات يقمن فيه برحلة إلى البر للتعرف على الخصائص السياحية والطبيعية التي تتميز بها المنطقة، ويتضمن البرنامج أنشطة متعددة ومتنوعة، ما بين ورش ومسابقات ثقافية ورياضية على جانب جولة استكشافية سياحية، وستُقام النسخة الثانية من هذا البرنامج بعنة بيوت الشباب بمنطقة زكريت يوم الجمعة 1 مارس 2019. وعن الأهداف الموضوعة لبرنامج «الدليلة»، قال عبدالله سعيد رئيس قسم النشطة ب «بيوت الشباب القطرية»، إن البرنامج من المبادرات الجديدة التي لاقت إقبالاً كبيراً من الفتيات في نسخته الأولى، ويهدف إلى التعرف على تاريخ البلاد وتعزيز السياحة الداخلية من خلال زيارة الأماكن السياحية والتراثية. إلى جانب تعزيز الوعي لدى المشاركين من خلال ورش العمل والأنشطة المصاحبة. وأضاف عبدالله أن التسجيل في البرنامج مفتوح أمام كل الفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 17 و35 سنة.

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