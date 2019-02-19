50 عملية جراحية في مركز الجراحة يومياً

الدوحة - الراية :

كشفت الدكتورة جوهرة القحطاني طبيبة مقيمة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حمد العام عن تقنيات جديدة في وسائل الجراحة بالمستشفى وفي مقدمتها التوسع في استخدام الروبوت في العديد من الجراحات وكذلك إدخال وسائل حديثة في جراحات الكبد والتي تتميز بدقة وكفاءة أكثر خلال العمليات الجراحية.

وأكدت في تصريحات خاصة ل الراية أن مركز الجراحة المتكامل الذي يضم 20 غرفة عمليات يشهد يوميا حوالى 50 عملية جراحية في مختلف التخصصات وهي العمليات التي تم يتم وضعها على قائمة العمل اليومي بخلاف عمليات الطوارئ غير المجدولة والتي لا يمكن التنبؤ بها. وقالت إن قسم الجراحة يستقبل الحالات من قسم الطوارئ أو من العيادات الخارجية بمستشفى حمد العام أو من المستشفيات الخاصة، لافتة إلى أنه يتم سنويا إجراء آلاف العمليات الجراحية على مدار العام وأن هناك نسبة كبيرة تخضع لعمليات جراحية لإزالة الزائدة الدودية أو المرارة وكذلك العمليات الصغيرة واليوم الواحد.

وأشارت إلى أن هناك برنامجا محددا يسمى ERAS وهو برنامج عالمي يتم تطبيقه في المستشفيات التي تطبق المعايير العالمية في الجراحة وهو خاص بكل ما يتعلق بتعجيل الاستشفاء السريع من خلال أنظمة غذائية محددة ويشمل أيضا الحركة وطرق التعامل مع الالتهابات وذلك لتقليل مكوث المريض بالمستشفى والعودة إلى نمط الحياة بشكل سريع.

حالات الطوارئ

وأكدت د. جوهرة القحطاني إنه في الطب الحديث خاصة بالنسبة للجراحة ينصح دائما المريض بعد الجراحة ألا يستجيب للراحة المطلقة بل عليه أن يبذل قصارى جهده بعد الساعات الأولى من الإفاقة في التحرك ولو لخطوات قليلة لأنها تسهم في الإسراع في التعافي موضحا أنه في بعض حالات جراحة الزائدة الدودية على سبيل المثال يمكن أن يخرج المريض بعد 12 ساعة فقط من إجراء الجراحة ويعود إلى المنزل بشرط عدم الإجهاد وعدم حمل أشياء ثقيلة. وأوضحت أن هناك غرفا للعمليات الطارئة تعمل على مدار 24 ساعة تقوم باستقبال الحالات التي يتم تحويلها من الطوارئ أو الحوادث موضحة أن هناك فرقا طبية مستعدة على مدار الساعة من خلال المناوبات لتغطية هذه الغرف والتعامل مع الحالات الطارئة في أي وقت.

وسائل الأمان

وكشفت عن اتباع أحدث وسائل الأمان والسلامة في مركز الجراحة من خلال مركز تعقيم متكامل بالقرب من غرف العمليات حيث يتم ابتاع طرق تعقيم عالمية والاتجاه لاستخدام أدوات لمرة واحدة والتخلص منها بعد الاستخدام وبالنسبة للأدوات المتعددة الاستخدام فإنه يتم تعقيمها في أجهزة خاصة متطورة وتغليفها بشكل جيد لضمان أكبر قدر من الأمان والسلامة. وأوضحت أنه يتم أيضا تعقيم الهواء في غرف العمليات التي تتميز بأن الضغط بداخلها يكون منخفضا وتكون في درجة حرارة محددة بناء على التوصيات الطبية المحددة لضمان الوصول إلى أعلى معايير الأمان.

20 غرفة عمليات

الجدير بالذكر أن مستشفى حمد العام يضم مركزا للجراحة المتكامل يمتد على مساحة 10,000 متر مربع، ويضم 20 غرفة عمليات جراحية مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، ووحدة للعناية المركزة لإصابات الحوادث مزودة ب 19 سريراً كل منها في غرفة منفصلة بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة للجراحة التي تضم 15 سريراً، وثلاث غرف عمليات هجين (مزودة بمختبر وأشعة ومعدات للعمليات) وهي مخصصة للحوادث بشكل رئيسي كما أنها مزودة بأحدث تقنيات التصوير بالأشعة المقطعية، ومختبر تخطيط الدماغ وتكنولوجيا تصوير (آرتيس زيغو) مما يوفر عدم نقل المريض من غرفة لأخرى وإجراء كل شيء يخص المريض في مكان واحد كما يوفر الوقت الذي يكون المريض في أمس الحاجة إليه.

وتتميز جميع الغرف في مركز الجراحة المتكامل بأنها ذات معيار تصميمي واحد ومساحة كل منها 63 مترا مربعا ومزودة بأحدث الأجهزة العالمية مثل جهاز التخدير الأحدث عالميا وأجهزة الجراحة والمناظير المتصلة بكاميرا تظهر جميع ما يحدث على شاشة كبيرة في غرفة الجراحة، كما أن الغرف مزودة بكاميرات ويمكن نقل ما يحدث داخل الغرفة إلى أي شاشة أخري في أي مكان بالمستشفى مما يساعد في عمليات التدريب والتعليم أيضا، حيث تم اختيار كل شيء بدقة من الألوان والإضاءة بالإضافة إلى الحرص أن تكون الغرف متشابهة مما يعطي راحة نفسية للطبيب داخل أي غرفة لأنه يعلم تفاصيل كل شيء من خلال دخوله غرفة واحدة فقط منها.