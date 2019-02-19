مؤسسة قطر تبحث الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة

الدوحة - الراية :

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مشاركته في الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك.

واستضاف المعهد جلسة حوار جانبية حول «الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة»، بالشراكة مع كل من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا -الاسكوا-، ومؤسسة بيكرلي للرعاية الاجتماعية، والمجلس الدولي لمجلس الضمان الاجتماعي.

هدفت جلسة الحوار إلى توفير منصة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة، لمناقشة السياسات وتحسين فهم التقدم المحرز، والتحديات التي تواجهها الأسر، وكذلك تبادل الخبرات والدروس على الأدلة والابتكارات الجديدة في الجهود التي تستهدف الأسر.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: أظهرت الأبحاث أن برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن تعزز قدرة الأسر على رعاية أطفالها، وتزيل الحواجز أمام الوصول إلى الخدمات، بينما تصل إلى أولئك الأكثر عرضة للخطر، كما تبين أيضًا أن تدابير الحماية الاجتماعية أدت إلى زيادة الإنفاق الأسري على التعليم والصحة، مما ساعد الأسر على تحمل عبء رعاية أفراد الأسرة المرضى؛ وتحسين الحالة الغذائية للأسر؛ والتقليل من وفيات الأطفال والتغيب عن المدرسة وعمالة الأطفال.

وأضافت الدكتورة العمادي: تستحق الأسر أن تكون محط تركيز السياسات حيث إن الأفراد تستفيد من معظم تدابير الحماية الاجتماعية عن طريق زيادة الأمن والحرية الفردية ولكن ولا تزال تدابير الحماية الاجتماعية المصممة لدعم تكوين الأسرة واختيارها وترابطها وتماسكها في الحياة الأسرية أقل تنفيذًا.

حضر الجلسة كل من سعادة الشيخة علياء آل ثاني، الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الأستاذة ريناتا كاكسمارسكا مسؤول الاتصال المعني بشؤون الأسرة والمشاركة والإدماج الاجتماعي، شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ونيل جيلبرت ميلتون، أستاذ في الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وجيزيلا ناك، رئيس قسم التنمية الاجتماعية الشاملة في الإسكوا، والدكتور أنيس بن بريك، مدير إدارة السياسات الأسرية، معهد الدوحة الدولي للأسرة. ومن جانبها، قالت ريناتا كاكسمارسكا، مسؤول الاتصال المعني بشؤون الأسرة والمشاركة والإدماج الاجتماعي: لا غنى عن الحماية الاجتماعية لتحقيق عدة أهداف للتنمية المستدامة. ينبغي أن تأخذ السياسة الأسرية في الاعتبار مكان الحماية الاجتماعية في إطار التنمية الاجتماعية العام.