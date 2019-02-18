مسؤول روسي يدعو لحوار بين الأكراد ودمشق

ميونيخ - وكالات: اعتبر مسؤول روسي كبير أمس أن على الأكراد السوريين التحاور مع دمشق، في وقت تزداد فيه المخاوف مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين في مؤتمر الأمن في ميونيخ “إذا لم يعد ثمة قوات أجنبية في شمال شرق سوريا، أعتقد أن الحل الأفضل هو البدء بحوار بين الأكراد ودمشق”. وأضاف “الأكراد هم جزء من الشعب السوري. وكرر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأحد في ميونيخ أن “أمن حدودنا هو مصدر قلقنا الرئيسي، مجدداً التأكيد أن “وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة إرهابية”. من جهته، علق الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري “نريد تبديد قلق حليفنا التركي، لكننا نرغب أيضا في تجنب إساءة معاملة قوات سوريا الديموقراطية

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