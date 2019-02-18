إيشلر: حل الأزمة الليبية يتطلب إرادة دولية قوية

أنقرة - وكالات:

قال أمر الله إيشلر المبعوث التركي إلى ليبيا، إن حل الأزمة الليبية ممكن في حال إظهار إرادة دولية قوية، وتقييم لها بشكل مختلف عن الأزمة المستمرة في سوريا واليمن.

وأوضح إيشلر في مقابلة مع وكالة ‏‏الأناضول‏‏، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير لعام 2011، التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي، أن الحال في دول شهدت الربيع العربي مثل سوريا واليمن، وصل إلى نوع من الغموض بفعل المجتمع الدولي والأطراف التي أطلقت الثورات المضادة في هذين البلدين.

وأضاف أنه في حال تم إيجاد حل للأزمة في سوريا، فإن الأمر سينعكس إيجابياً على الحل في كل من ليبيا واليمن، مبيناً أنه في حال إظهار المجتمع الدولي إرادة سياسية حقيقية فإن الحل في ليبيا قد يصبح ممكنا.

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وأضاف “لم نر إرادة سياسية قوية حتى الآن، تركيا تسعى لدفع المجتمع الدولي نحو التركيز على الحل من خلال تصريحاتها المتكررة بخصوص أن العالم أكبر من 5 (في إشارة إلى الدول الدائمة في مجلس الأمن)

ولفت إلى أن غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، أعلن قبل عام ونصف العام من الآن عن خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا أنه لم تتخذ أي خطوة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في البدء بتنفيذ مراحل خريطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة تباعاً بالسرعة القصوى.