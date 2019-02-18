ميليشيات الإمارات تُدخل ليبيا في نفق الأزمات

طرابلس - وكالات:

في الذكرى الثامنة للإطاحة بالعقيد معمر القذافي في العام 2011 ونظامه في ليبيا، التي صادفت أمس فإن واقع البلاد يظهر بوضوح دخولها في أزمة طاحنة من عدم الاستقرار بفعل تدخلات خارجية عديدة على رأسها الميليشيات المسلحة التابعة لدولة الإمارات.

ويظهر واقع ليبيا افتقاد مؤشرات جدية توحي باقتراب الليبيين من التوصل إلى مرحلة الدولة، رغم تناوب سبعة مبعوثين أمميين على منصب الوساطة بين الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل. وهو حل غائب بفعل مجموعة أسباب يصعب توزيعها بشكل عادل بين الداخل والخارج، بين ضعف ثقافة الدولة وغياب الأحزاب والبنية القبلية الغالبة في هذا البلد، والقسط الهائل للقذافي في المسؤولية عن التصحر السياسي، وانتشار السلاح في يد مئات الميليشيات والنزعات الانفصالية شرقاً وجنوباً خصوصاً تلك التابعة للإمارات.

ويرى المراقبون أنه يضاف إلى ذلك التعامل الإقليمي والدولي مع ليبيا كساحة نفوذ ومجرد جدار لصد اللاجئين السريين الآتين من العمق الإفريقي إلى أوروبا، وكبئر نفط، لا كبلد ودولة، تختلف فيها المصالح وتتقاتل بالإنابة للتحكم بالملف الليبي، من جهة ثانية.

وهكذا وبفعل التدخلات الخارجية، خصوصاً من الإمارات، سقط النظام الدموي للقذافي، ولم يحل مكانه بديل، سوى الفوضى والحرب والتسيُّب والفساد والتقسيم، فعلياً إن لم يكن رسمياً.

ويرى المراقبون أن أبرز محطات تأزيم الأوضاع الليبية سياسياً وعسكرياً، يكمن في إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر حليف الإمارات القوي في ليبيا عملية عسكرية عُرفت بـ”عملية الكرامة” في بنغازي في أبريل 2014.

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وقال المراقبون إن أزمة حفتر تتمثل ليس في ظهوره فحسب بل أيضاً في تزامن بروزه مع إعلان نتائج ثاني انتخابات برلمانية جرت في أغسطس من العام نفسه، حين نجح مؤيدو حفتر في جمع النواب في مدينة طبرق شرقاً، ما جعل ذلك البرلمان ذراعاً سياسية أكسبت حفتر تأييداً سياسياً وشرعية أمنت له صفة قائد للجيش برتبة مشير” بدعم إقليمي علني من دولتي الإمارات ومصر إقليمياً.

ودخلت ليبيا منذ ذلك التاريخ في أتون انقسام سياسي كبير، بحكومتين وبرلمانَين، بسبب رفض مكوّنات سياسية ومسلحة في طرابلس الاعتراف ببرلمان حفتر، فأعادوا المؤتمر الوطني (البرلمان الأول المنتخب بعد الثورة) إلى الواجهة، خصوصاً بعد حكم المحكمة العليا بعدم دستورية البرلمان في طبرق، رغم سيطرة مناوئي حفتر على طرابلس ومعظم مناطق الغرب الليبي.

وقد تدخلت الإمارات في ليبيا عسكرياً منذ 2011 ودعمت “عملية مكافحة الإرهاب” تحت مسمى عملية “الكرامة” التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مايو 2014، حيث شكل هذا الدعم نقطة تحول هامة في موقف الإمارات من السياسة الليبية.

وأكد مراقبون أن سلاح الجو الإماراتي قد شارك مباشرة ولأول مرة في المعارك المحتدمة بين أطراف الصراع الليبي، من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، علماً بأن طائراتها انطلقت من التراب المصري. وعملت أبوظبي على استهداف التحالف الإسلامي “فجر ليبيا”.

وأضافت تقارير منظمات دولية أنه بعد مضي بضعة أشهر من هذه العملية، شنت الإمارات غارة جوية عبر قوات خاصة أغلب عناصرها من الإماراتيين استهدفت مخيماً “إسلامياً” في مدينة درنة استنكرتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتدخلة في ليبيا.