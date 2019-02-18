أبوظبي تنظم ملتقى شبابياً في بريطانيا لإنقاذ سمعتها

لندن - وكالات:

أكدت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أن الملتقى الشبابي الإماراتي في المملكة المتحدة يمثل محاولة مكشوفة للتغطية على انتهاكات أبوظبي ضد حقوق الإنسان، داعية طلاب الإمارات ومواطنيها المقيمين في المملكة المتحدة إلى مقاطعة الملتقى. وقالت الحملة الدولية في بيان صحفي إنها وجهت رسائل رسمية إلى بعض المسؤولين في المملكة المتحدة الذين تمت دعوتهم إلى الملتقى وطلاب الإمارات من أجل حثهم على مقاطعة الملتقى كرسالة ضغط على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف حربها في اليمن ووقف انتهاكها قوانين حقوق الإنسان. ودعت الحملة الدولية الحكومة البريطانية إلى إصدار قرارات اعتقال ضد ممثلي حكومة الإمارات الذين ينظمون ويحضرون الملتقى لمحاكمتهم على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وانتهاكاتهم الداخلية لحقوق الإنسان. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل على الفور لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وإجبار السلطات فيها على احترام قوانين حقوق الإنسان. كما دعت الحملة الدولية جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر لمقاطعة الإمارات لأنها تنتهك حقوق الإنسان يومياً، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو مواطنيها أو المقيمين فيها. وكان ملتقى شباب الإمارات العالمي في المملكة المتحدة قد انطلق لإجراء مباحثات تستهدف تفعيل دور الشباب الإماراتي حول العالم في صناعة سمعة طيبة عن الإمارات. ويُعقد الملتقى بمشاركة 20 وزيراً ومسؤولاً إماراتياً، ضمن فعاليات المبادرة العالمية لشباب الإمارات التي كان أطلقها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وكشفت مصادر مطلعة على ترتيبات انعقاد الملتقى لـ”إمارات ليكس”، أن هدف الملتقى الحقيقي هو البحث في سبل وقف التدهور في سمعة الإمارات وتحسين صورتها المتدهورة. وتأتي هذه المحاولات من الإمارات في ظل التدهور الحاد بسمعتها بفعل ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لمعارضين ومدونين وناشطين في سبيل الحريات العامة وإدانتها المتكررة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.وحاولت الإمارات بشدة مؤخراً الترويج لصورتها عبر رفعها شعار التسامح ودولة السعادة وأنها تهتم بالشباب وحقوق المرأة فيما تؤكد منظمات حقوقية أن ذلك ليس سوى مجرد شعارات زائفة للتغطية على الانتهاكات الحاصلة والواقع يكذبها كلياً. وقبل أيام دعت منظمات حقوقية دولة الإمارات إلى أن تظهر التسامح مع شعبها وتوقف قمعه بدل التباهي باستضافة ما أسمته مؤتمراً عالمياً للأخوة الإنسانية.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عبر حسابها في تويتر إن الإمارات تحاول إطلاق وصف “عام التسامح” على 2019، وإن سلطات أبوظبي تسعى لجعل زيارة فرانشيسكو بابا الفاتيكان لها مؤخراً بمثابة دليل على احترامها للتنوع. وتساءلت أمنستي عما إذا كان ذلك يعني أن الإمارات مستعدة للتراجع عن “سياسات القمع الممنهج” ضد كل أشكال المعارضة والنقد. وشددت المنظمة على أن الأمر يتطلب أكثر من عقد اجتماعات رمزية للتغطية على سجل الإمارات المروّع في مجال حقوق الإنسان. وأضافت أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن -الذين سُـجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير- لن يتمكنوا من حضور مراسم استقبال البابا. من جهتها، طالبت هيومن رايتس ووتش بابا الفاتيكان بالضغط على الإمارات لوقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها قواتها في اليمن، وإنهاء قمعها للمنتقدين بالداخل. وللإمارات دور بارز في العمليات العسكرية باليمن، من قصف المنازل والأسواق والمدارس وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدام الذخائر العنقودية، وهي بحسب هيومن رايتس ووتش تعتدي باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011، وأن آلاف العمال المهاجرين هناك معرضون بشكل كبير للعمل الجبري.