روحاني: مستعدون لتحسين العلاقات مع دول المنطقة

طهران- ميونيخ - وكالات:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن بلاده مستعدة للعمل مع جيرانها لإحلال السلام بالشرق الأوسط في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي. وذكر روحاني في خطاب ألقاه في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء أن إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط ،وقال روحاني: نريد إقامة علاقات أخوية مع كل دول المنطقة... إيران لم تبادر مطلقاً بأي عدوان في المنطقة”. وتابع قائلا: دول المنطقة التي تعتقد أن باستطاعة إسرائيل وأمريكا تحقيق الأمن مخطئة. يجب علينا نحن المسلمين أن نضمن أمن المنطقة. من جانبه اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالسعي للحرب وحذر من أن تصرفاتها هي والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.

كما انتقد ظريف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الإدارة الأمريكية بعد أن دعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي القوى الأوروبية الأسبوع الماضي للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وحث ظريف فرنسا وألمانيا وبريطانيا على بذلك المزيد من الجهد لإنقاذ الاتفاق. وقال ظريف “بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل”. وقال “خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”. واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد حملات القصف التي شنتها على سوريا كما انتقد القوى الأوروبية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة. وقال “التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية تتجاهل القانون الدولي. وقال ظريف إن الولايات المتحدة لديها “هوس مرضي” تجاه إيران واتهم بنس بمحاولة تخويف حلفائه. وقال ظريف “تحت شعار احتواء إيران، تزعم الولايات المتحدة والبعض يردد وراءها دون تفكير، أن إيران تتدخل في المنطقة، ولكن هل تساءلت منطقة من؟”. وأضاف “انظروا للخريطة، الجيش الأمريكي سافر عشرة آلاف كيلومتر لينشر قواعده على كل حدودنا. هناك مزحة بأن إيران تضع نفسها في وسط القواعد الأمريكية”. وقال ظريف أيضا إن إيران ملتزمة في الوقت الحالي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية، متهما فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعدم بذل جهد كاف لضمان حصول طهران على المزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق. وأضاف: ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية الخطير.

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وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن إسرائيل تسعى للحرب وحذر من أن تصرفاتها هي والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر ميونيخ للأمن “بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل”. واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد حملات القصف التي شنتها على سوريا كما انتقد القوى الأوروبية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة. وقال: خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.