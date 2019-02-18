مشـاريع استيطانية تهويـدية بالقدس القديمـة

القدس المحتلة - قنا: كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أمس إن ما تسمى بـ”الشركة لترميم وتطوير حارة اليهود” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تنفذ مشاريع استيطانية في الحي، جرى رصد ميزانية لها تزيد على 200 مليون شيقل (قرابة 55 مليون دولار). ولفتت الصحيفة إلى أنه يجري في هذه الأثناء تنفيذ مشاريع استيطانية، بينها: “مصعد حائط المبكى” البراق و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم”. ويهدف مشروع “قرية جميلة” إلى تغيير معالم “حارة اليهود” من خلال الادعاء بتنفيذ أعمال بنية تحتية، وملاءمته للأسطورة التلمودية المتخيلة من أجل جذب السواح اليهود. كما يجري في هذه الأثناء ترميم كنيس يهودي، يشمل تغيير كامل معالم المكان وسيصبح ارتفاعه 25 مترا، وسيتم تغيير وإزالة درجات حجرية عربية فلسطينية تصل إلى حائط البراق من خلال بناء مصعد على مساحة 2000 متر مربع بكلفة 57 مليون شيكل ينتهي مع نهاية عام 2022. ووفقا للمخطط الاستيطاني، سيكون “متحف الحي الهوريدياني” المشروع الاستيطاني الأكبر في حارة اليهود، وسيشمل عددا من البيوت في المكان، بزعم أنه بناها “نبلاء القدس” في فترة هوردوس وحتى “خراب الهيكل الثاني” وفقا للزعم الصهيوني ، كما سيشمل المشروع رسما كبيرا يتحدث عن تاريخ المكان بحسب الأسطورة والخرافة التلمودية.