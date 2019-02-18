563 طناً مبيعات الخضار والفواكه بساحات المنتج الزراعي

الدوحة - الراية :
أسفرت مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة - الوكرة - الخور والذخیرة - الشيحانية - الشمال) التابعة لإدارة الشؤون الزراعیة بوزارة البلدية والبيئة خلال أسبوعها السابع عشر (14 - 16) فبراير الجاري، عن تسويق 334 طناً من الخضراوات، 229 طناً من الفاكهة، 3.670 طن من الأسماك، 668 كرتوناً من البيض البلدي.
وتم تسويق 1287 طائراً داجناً، 375 كجم من الألبان، 95 كجم من العسل، عدد 407 رؤوس من الأغنام والماعز وذبح 350 رأساً في مقصب المزروعة.
كما تم تسويق 2979 كيساً من الشعير و4191 كيس شوار و 759 ربطة رودس و186 كيس أعلاف متنوعة.
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