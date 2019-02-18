مختبرات الجامعة مرجعية لجودة المشاريع

52 مشروعاً بحثياً في وحدة المختبرات المركزية بالجامعة

جهاز للرنين النووي المغناطيسي الأوّل من نوعه في قطر

جهاز لتوليد النيتروجين السائل يغطي كافة احتياجات المراكز البحثية

حوار - هناء صالح الترك:

أكّد الدكتور محمد حسين السفران رئيس وحدة المختبرات المركزية بجامعة قطر، على تطوير الوحدة، وتحديث مختبراتها وبنيتها التحتية، حتى تواصل تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز أنشطة البحث العلميّ من خلال تعزيز دعمها للباحثين وخُططهم ومشاريعهم البحثية، لافتاً إلى أن الوحدة تقدّم خدماتها التحليلية لكافة الجهات والمشاريع الوطنية على مُستوى الدولة، ومنها المُختبر الجنائي بوزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة من خلال المُختبر الزراعي، وهيئة الأشغال العامة، ومشروع مترو الأنفاق ومتحف قطر الوطني، بالإضافة إلى دعم المشاريع البحثية التابعة لمُؤسّسة قطر.

وقال في حوار مع الراية إنّ الوحدة دعمت 44 مشروعاً ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث، و8 مشاريع ضمن برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين. كما قام الباحثون بوحدة المختبرات المركزية بنشر 10 أوراق بحثية علمية بمجلات علمية عالمية محكمة خلال العام المنصرم، كاشفاً أنّه تمّ تركيب جهاز للرنين النووي المغناطيسي، يعتبر الأوّل من نوعه بقدرة 600 ميجا هرتز في دولة قطر من حيث القدرة، كما يعدّ الجهاز إضافة علمية حديثة ومتطوّرة لإنجازات جامعة قطر في مجال البحث العلمي والتقني وخدمة المُجتمع. كما أكّد أنّ الوحدة تعمل دائماً على تحسين أدائها وجودة التحاليل باستمرار، لتلبية مُتطلبات معايير شهادة الجودة 17025:2005 والحفاظ على اعتمادها من الجمعية الأمريكيّة لاعتماد المُختبرات والذي تمّ تجديده حتى العام 2020، وذلك من خلال سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي والخارجي المستمرّ وجارٍ الإعداد لاعتماد المزيد من طرق التحاليل المطبقة بالوحدة. مُؤكّداً رؤية الوحدة أن تصبح نموذجاً للمختبرات الوطنية ذات الجودة العالمية في المنطقة، وأن تتميّز بنوعية وجودة التحاليل ودقّة النتائج المقدمة، لافتاً تعدّ الوحدة إحدى الركائز الأساسية لأنشطة جامعة قطر البحثية، فهي تقدّم كافة أنواع الدعم الفني والتقني والاستشاري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب داخل الجامعة .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• ما جديد وحدة المُختبرات المركزية بالجامعة؟

- تمّ تطوير الوحدة خلال الفترة الماضية، وتحديث مُختبراتها وبنيتها التحتيّة حتّى تواصل تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز أنشطة البحث العلمي، من خلال تعزيز دعمها للباحثين وخُططهم ومشاريعهم البحثية، وكذلك تقديم كافّة سُبل الدعم العلمي والتقني للمشاريع الطلابية، كي يصبحوا خريجين أكْفاء من خلال توفير دورات تدريبية وورش عمل عالية الجودة للتدريب على أحدث الأجهزة الموجودة بالوحدة، كما تقدّم الوحدة خدماتها التحليلية لكافة الجهات والمشاريع الوطنية على مُستوى الدولة، ومنها المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة من خلال المُختبر الزراعي، وهيئة الأشغال العامة، ومشروع مترو الأنفاق، ومتحف قطر الوطنيّ، كما تدعم الوحدة بعض المشاريع البحثية التابعة لمُؤسّسة قطر.

أجهزة حديثة

• كيف تعمل الوحدة على تحسين أدائها وجودة التحاليل؟

- وحدة المُختبرات المركزية تعمل دائماً على تحسين أدائها وجودة التحاليل باستمرار، لتلبية متطلبات معايير شهادة الجودة 17025:2005، والحفاظ على اعتمادها من الجمعيّة الأمريكيّة لاعتماد المُختبرات، والذي تمّ تجديده حتى العام 2020، وذلك من خلال سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي والخارجي المستمرّ وجارٍ الإعداد لاعتماد المزيد من طرق التحاليل المُطبقة بالوحدة.

وتمّ تركيب جهاز للرنين النووي المغناطيسي، والذي يُعتبر الأوّل من نوعه بقدرة 600 ميجا هرتز في دولة قطر من حيث القدرة، كما يعدّ الجهاز إضافة علمية حديثة ومتطوّرة لإنجازات جامعة قطر في مجال البحث العلمي والتقني وخدمة المجتمع، كما يعدّ هذا الجهاز إضافة مُؤثّرة ومُميّزة ضمن منظومة البحث العلميّ داخل الجامعة، والتي قد يتعدّاها لتقديم الخدمات التحليلية الداعمة لكافة الوحدات البحثية والصناعية على مُستوى قطر، مما يخدم الخُطط التنموية المُستقبلية للدولة.

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• حدّثنا عن مجالات الفحص التي تقوم بها وحدة المختبرات؟

- تشمل مجالات الفحص والاختبار بوحدة المختبرات المركزية العديد من التخصصات، ومنها: مجالات الكروماتوجرافي بكافة تطبيقاته، مجالات تحاليل العناصر الثقيلة في المحاليل والمواد الصّلبة، مجالات الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح والنافذ، مجالات فحص العينات الصلبة وتقدير نسب عناصر الكربون والهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين، ومجالات فحص العينات الصلبة باستخدام الأجهزة الطيفية المختلفة بالوحدة، ومجالات فحص التأثيرات الحرارية والثبات الحراري للعديد من المركبات الكيميائية، ومجالات فحص العينات الصّلبة والسائلة بجهاز الرنين النوويّ المغناطيسيّ. كما تمّ حديثاً إضافةُ جهاز لتوليد النيتروجين السائل والذي يُغطي كافة احتياجات المراكز البحثية والكُليات داخل جامعة قطر من النيتروجين السائل مما وفّر الكثير من الجهد والمال مع تقديم خدمة مجانية مُتميّزة.

مشاريع بحثيّة

• كم يبلغ عدد المشروعات التي دعمتها وحدة المُختبرات المركزية؟

- خلال العام الماضي 2018، قامت الوحدة بتحليل 10226 عينة، وهو ما يُمثّل زيادة مطردة في عدد العينات، إذا ما تتبعنا مسيرة الوحدة منذ عام 2011 وحتى العام 2018. كما قدّمت الوحدة الدعم والمساعدة للمشاريع البحثية التي تمّ دعمُها من قبل صناديق تمويل البحث المُختلفة خلال العام الماضي، فقد دعمت الوحدة 44 مشروعاً ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث، و8 مشاريع ضمن برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين. كما دعمت الوحدة مشاريع لمؤسّسات خارجية مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، ومؤسسة قطر وشركة إكسون موبيل قطر، وشركة كونكو فيلبس، وشركة قطر للخلايا الشمسية التابعة لمؤسّسة قطر. كما قام الباحثون بوحدة المختبرات المركزية بنشر 10 أوراق بحثية علمية بمجلات علمية عالمية محكمة خلال العام المنصرم، وقاموا بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات والورش العلمية والتدريبية على المُستوى المحلي والدولي.

فكر إبداعيّ

• كيف تسهم الوحدة في تنمية الفكر الابتكاري لدى طلاب المدارس؟

- تقدم الوحدة خدمات تدريبية للعديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والفنيين وطلاب المدارس القطرية والباحثين من مُختلف التخصّصات داخل جامعة قطر وخارجها. كما شارك الباحثون بوحدة المُختبرات المركزية في تحكيم المشاريع الطلابية على مستوى المدارس الثانوية في المُسابقة السنوية التي تنظمها مؤسسة قطر بالتعاون مع وزارة التعليم القطرية والتي تؤهّل الطلاب للمُنافسة في المُسابقة الدولية. كما تدعم الوحدة مشروع برنامج البيرق الخاص بطلاب المدارس الثانوية، والذي يهدف إلى تنمية روح البحث العلمي وتنمية الفكر الابتكاري لدى طلاب المدارس القطرية المُشاركين في المشروع.

دعم تقنيّ

• ما أنواع الدعم الفني والتقني الذي تقدّمه الوحدة لمُنتسبي جامعة قطر؟

- تعتبر وحدة المختبرات المركزية من المرافق الخدمية التابعة لمكتب نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العُليا. وتعدّ الوحدة إحدى الركائز الأساسية لأنشطة جامعة قطر البحثية، فهي تقدّم كافة أنواع الدعم الفني والتقني والاستشاري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب داخل جامعة قطر، وتلبّي الوحدة كافة احتياجاتهم العلمية والمعملية والتحليلية من خلال فريق عالي الخبرة من الباحثين والكيميائيين والفنيين. تحوي الوحدة سبعة معامل مُتخصصة تضمّ واحداً وعشرينَ جهازاً من الأجهزة المُتطوّرة، وتغطى كافة احتياجات الباحثين داخل الجامعة وخارجها، وعلى مستوى أجهزة الدولة ذات الصلة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق الأولويات البحثية وَفق أعلى المعايير الدولية. ورؤية الوحدة أن تصبح نموذجاً للمُختبرات الوطنية ذات الجودة العالمية في المنطقة، وأن تتميّز بنوعية وجودة التحاليل ودقة النتائج المقدّمة، وبدورها الرائد والمتميز في خدمة مجالات البحث العلميّ والتدريب وخدمة المؤسّسات العلمية والصناعية على مُستوى الدولة.