التعليم تعزز أمن المعلومات بين موظفيها

الدوحة - الراية : واصلت إدارة نظم المعلومات بوزارة التعليم والتعليم العالي جهودها في توعية موظفي الوزارة بأمن المعلومات ونشر الثقافة الرقمية بينهم، حيث بدأت أمس بمبنى الوزارة، الورش التوعوية بأمن المعلومات لموظفي الوزارة والتي تقدّمها إدارة نظم المعلومات، من خلال الخبراء والمختصين في نظم المعلومات بالوزارة، وتستمر حتى الخميس القادم. وتشمل هذه الورش تعريفاً بالبرمجيات والنظم الآتية: برنامج OneDrive وبرنامج Office 365 ،ونظام ساعد، كذلك التوعية الأمنية. وتأتي الورش في إطار تحديث أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات للمستخدمين في وزارة التعليم والتعليم العالي ومواكبة أحدث البرامج والأنظمة وتقديمها لموظفي الوزارة وذلك بهدف تقديم كل ما هو جديد ومفيد في زخم هذا العالم التكنولوجي، حيث تم استخدام برامج Office365 One Drive على أجهزة الحاسب الخاصة بالوزارة، ولتطوير مهارات الموظفين، تُعقد ورش تعريفية لهذه البرامج تقدم دورياً وتهدف لرفع الوعي الرقمي واستخدام أحدث التطبيقات والبرامج بكفاءة وثقة لإنجاز الأعمال بسرعة ودقة وخدمة للوزارة والمجتمع . يُذكر أن إدارة نظم المعلومات قامت بنشر العديد من مقاطع الفيديو التوعوية والتعليمية والمتعلقة بأمن المعلومات واستخدام البرمجيات المختلفة، على البوابة الداخلية لوزارة التعليم والتعليم العالي بهدف توعية موظفي الوزارة بهذه البرمجيات وكيفية التعامل معها.

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