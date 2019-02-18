رقابة صارمة على المواد الغذائية لحماية المستهلك

كتب - إبراهيم صلاح:

أكّد السّيد عبدالله النعيمي مُدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين، أنّ الجهات المختصة تقوم برقابة صارمة على المواد الغذائية انطلاقا من حرصها على سلامة المستهلك وصحته وقال فى تصريحات ل الراية ان مفتشى البلدية يقومون بحملات مستمرة على المرافق والمؤسسات الغذائية لضمان تطبيق الشروط الصحية المعتمدة من قبل البلدية وتتخذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كما تنفذ البلدية العديد من البرامج التوعوية للمشرفين على المرافق الغذائية الى جانب الجانب التوعوى للجمهور من المواطنين والمقيمين

ونظّمت بلدية الظعاين أمس برنامج التوعية بالتسمم الغذائي بالتعاون مع شركة إيكيا والذي يستهدف طلبة المدارس في الحدود التابعة للبلدية.

وأشار النعيمي إلى دور وزارة البلدية والبيئة في تعزيز جانبها من الشراكة المجتمعية عبر تنظيم مثل تلك البرامج لتوعية أطفال المدارس عن مسببات التسمم والأطعمة الصحية والتعريف بكيفية تناولها والأسس الصحيحة لعملية تخزينها بالإضافة إلى طرق المُحافظة على النظافة الشخصية عبر الورش المصغرة مدعومة ببعض الفعاليات الترفيهية لتعزيز هذا المفهوم لدى الطفل.

وأوضح أن فعالية برنامج التوعية بالتسمم الغذائي تستهدف 150 طالباً عبر استضافة مدرستين كل يوم لمدة 3 أيام من المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى مشاركة الطلاب من مدرسة الشفلح وأطفال مركز دريمة لرعاية الأيتام «دريمة».

وتهدف وزارة البلدية والبيئة عبر فعالية برنامج التوعية بالتسمم الغذائي إلى التعريف بالتسمم الغذائي عبر 6 فقرات مفصلة تتضمن الجانب التعريفي بالتسمم وأنواعه المختلفة كالتسمم الغذائي وكيفية الإصابة به أو التسمم عن طريق الحشرات أو تسمم الأدوية، ومن ثم التعرف على أعراض التسمم، كالقيء أو الإسهال أو أوجاع المعدة أو ارتفاع في درجة الحرارة.

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وتأتي الفقرة الثالثة عبر شرح فيديو توضيحي لكيفية الحماية من التسمم من خلال المحافظة على النظافة العامة وغسل اليدين بطريقة صحيحة إلى جانب المحافظة على نظافة الأدوات المستخدمة في تناول الطعام.

وفي الفقرة الرابعة يتم تعريف المشاركين بالورشة بالحالات التي يجب زيارة الطبيب مباشرةً عند حدوث التسمم، حتى يكون الطالب طبيب نفسه ويستطيع أن يبلغ عن أعراضه بشكل أفضل.

وفي الفقرة الخامسة يتم تعريف المُشاركين بأي الأكلات التي يجب تجنبها أثناء التسمم وما هي الأكلات المتاحة عن طريق توزيع مجموعة من الصور التوضيحية، بينما جاءت الفقرة السادسة بشكل ترفيهي، حيث تتيح للطلاب إمكانية رسم كل ما تعلموه عن التسمم الغذائيّ.

ومن جانبه، أكّد السيد سلمان جاسم الكواري مشرف إداري بمدرسة سميسمة الابتدائية للبنين استفادة عددٍ كبيرٍ من طلاب المدرسة من المشاركة في فعالية برنامج التوعية بالتسمم الغذائي للعام الثاني على التوالي وتعريفهم بمخاطر التسمم الغذائي وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى التعرف على أعراضه.

وأكّد أن الورش التعريفية تلهم الطلاب بأهمية المُحافظة على الصحة العامة إلى جانب دور الحصص الإثرائية التي تقدمها المدرسة في تعليم الطلبة كيفية المُحافظة على الطعام وكيفية التعامل معه أو اختيار الأنواع الصحيّة من الطّعام.