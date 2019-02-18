زيادة رسوم 28 مدرسة وروضة خاصة

كتب - محروس رسلان:

وافقت وزارة التعليم والتعليم العالي على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية ل 28 مدرسة وروضة خاصة للعام الأكاديمي 2019/‏ 2020، وذلك من بين 126 طلباً تلقتها لهذا الغرض، من أصل 287 مدرسة وروضة خاصة بالدولة.

واستعرض السيد حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، في مؤتمر صحفي أمس، المراحل التي مرّت بها دراسة الطلبات وتحليل التقارير المالية التي تقدّمت بها المدارس ورياض الأطفال الخاصة لزيادة الرسوم، وذلك من قبل الفريق المالي والإداري بالوزارة.

وأوضح أن نسبة زيادة الرسوم التي تمّت الموافقة عليها ل 28 مدرسة وروضة خاصة، تتراوح بين 3 و10% لأسباب من بينها حاجة المدرسة للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجويد الناحية الأكاديمية والتي تنعكس على الناحية التعليمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغيّر في القيمة الإيجارية.

وأرجع من ناحية أخرى رفض وعدم الموافقة على طلبات ‏98‏ روضة ومدرسة خاصة لزيادة الرسوم الدراسية لأسباب، تتضمّن من بين أمور أخرى، عدم إرفاق 3 قوائم مالية من أجل دراسة الملف مالياً، وعدم ذكر المدرسة مُبرّرات وأدلة قابلة للقياس أو لا تنعكس على العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنها تحقق مُؤشرات مالية جيدة لا تستدعي الزيادة مع تحقق خسائر أو تراجع في الأرباح بسبب سوء إدارة وليس بسبب الرسوم، كما أنها لم ترسل المستندات الداعمة لمبرّراتها في المدة المحدّدة، فضلاً عن أن البيانات المالية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مُكتملة، وأن المدرسة أو الروضة حديثة العهد ولم يتعد على إنشائها 3 أعوام.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في جميع المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2019/‏2020 خلال الفترة من 3 مارس وحتى 17 أكتوبر 2019، في حين سيتم تسجيل الطلبة القادمين من خارج الدولة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير 2020.

وأوضح أنه بالنسبة للروضة فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/‏ 9/‏ 2016، وللمدرسة الحريّة في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31 /‏12/‏ 2016.

وبالنسبة للتمهيدي فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/‏ 9/‏ 2015، وأنه للمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/‏ 12 /‏2015.

أما بالنسبة للصف الأول الابتدائي فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/‏ 9/‏ 2014 ، وللمدرسة كذلك الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/‏ 12 /‏2014، لافتاً إلى أن أشهُر استثناء سن القبول هي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للثلاث مراحل العمرية الأولى فقط.

وقال: استناداً إلى التعميم بشأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2019/‏2020، يتوجب عدم مُطالبة أولياء الأمور بتسديد رسوم حجز المقعد قبل 3/‏ 3/‏ 2019، حيث يبدأ في هذا التاريخ تحصيل رسوم حجز المعقد ويستمر ذلك حتى 2/‏ 5/‏ 2019.



دراسة طلبات زيادة الرسوم تمّت على مرحلتين

أوضح الأستاذ حمد الغالي أن دراسة طلبات زيادة الرسوم تمّت على مرحلتين، المرحلة الأولى منهما تم خلالها دراسة طلبات المتقدّمين من قبل الفريق الإداري، حيث تم دراسة الطلبات إدارياً والتأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات الخاصة بطلب الزيادة.

وقال: تمّت مراجعة طلبات المدارس ورياض الأطفال الخاصة من قبل الفريق المالي، كما قام الفريق المالي بدراسة طلبات المتقدّمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب.

وبالنسبة للمرحلة الثانية قال: تم خلال المرحلة الثانية تحليل التقارير المالية المقدّمة، ودراسة الأسباب المُبرّرات والأدلة المُرفقة، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات.

تحصيل رسوم حجز المقعد 3 مارس

أشار الغالي إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة ارتأت أن تبدأ المدارس في تلقي رسوم حجز المقعد اعتباراً من الأحد الثالث من مارس المقبل وحتى الثاني من مايو 2019م.

وأوضح أن رسوم حجز المقعد تستند إلى التعميم رقم (4) لسنة 2019م. بشأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2019/‏2020م، موضحاً أن على المدارس عدم مُطالبة أولياء الأمور بتسديد رسوم حجز المقعد قبل الأول من مارس المقبل.

الزيادة المُكرّرة لرسوم بعض المدارس سنوياً بسبب التجزئة

عن الزيادة المُكرّرة لبعض المدارس سنوياً أوضح الغالي أن السبب في ذلك يعود إلى تجزئة نسبة الزيادة على سنتين أو ثلاث سنوات.

وقال: بعض المدارس تطالب بنسب زيادة مقدارها 20% ولكن الوزارة لا تستطيع الموافقة على هذه الزيادة دفعة واحدة حتى وإن تقدّمت المدرسة بما يدعم استحقاقها لهذه الزيارة وذلك مراعاة لولي الأمر.

وأشار إلى أنه في هذه الحال يتم المُوافقة على الزيادة مع تجزئة المبلغ على 3 سنوات، بحيث تكون نسبة الزيادة السنوية معقولة.

أوقفنا تحصيل المدارس لرسوم التأخير

أشار الأستاذ حمد الغالي إلى وقف تحصيل بعض المدارس لرسوم التأخير والتي كانت تفرضها على أولياء الأمور.

وأوضح أن بعض المدارس كانت تحصّل تلك الرسوم حال تأخر ولي الأمر على موعد انتهاء الدوام الدراسي بالروضة أو المدرسة، حيث كان يتم إبلاغه بأن عليه دفع مبلغ مالي نظير التأخير.

وأشار إلى أن الوزارة ألزمت جميع المدارس بعدم تحصيل رسوم تأخير من ولي الأمر تحت أي ظروف.

رداً على سؤال طرحته الراية .. حمد الغالي:

نوفّر فرصة التسجيل بنفس الرسوم القديمة

وفي رده على سؤال طرحته الراية حول الأضرار اللاحقة بولي الأمر من جرّاء زيادة الرسوم قال حمد الغالي: نوفّر فرصة التسجيل لولي الأمر بنفس الرسوم الدراسية القديمة المُسجّل بها ابنه أو أقل. وأضاف: على ولي الأمر مُراجعتنا وسنوفّر له البديل المُناسب بنفس المنهج، ولكن بدون أن يشترط علينا مدرسة بعينها.

حسن المحمدي:

تلقي استفسارات أولياء الأمور عبر الخط الساخن

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أكد السيد حسن عبد الله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن وزارة التعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على خدمة أولياء الأمور وتوفير كافة السبل لهم وتذليل الصعاب عليهم وإشراكهم في العملية التعليمية بكل شفافية ومصداقية.

وقال المحمدي: يمكن لأولياء الأمور الاتصال على خدمة الخط الساخن «يا عونك» على الرقم «155» للاستفسار عن أية معلومات يحتاجون إليها وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم من خلال الاتصال، ويمكنهم أيضاً مُراجعة الإدارة المختصة بالوزارة.

24 منهجاً دولياً بالمدارس الخاصة

نوه الأستاذ حمد الغالي بوجود 24 منهجاً دولياً بالمدارس الخاصة في دولة قطر. وأشار إلى أن تنوع المناهج الدولية يخدم كافة شرائح المجتمع ويُلبي الطلب المتزايد على التعليم الخاص. ونوه بأن بعض المدارس يبدأ عامها الدراسي الجديد في الأول من أبريل المقبل، مُشيراً إلى أن غالبية المدارس الخاصة تبدأ في أغسطس مع دوام وزارة التعليم.

الإغلاق بديل الموافقة على زيادة الرسوم

في رده على سؤال ل الراية حول أسباب دعم الوزارة للمدارس الخاسرة والتي تكون خسائرها أحياناً ناتجة عن ضعف الجودة، قال الغالي: مالك المدرسة مُستثمر ويُقدّم خدمة تعليمية مقابل عقد مالي مع ولي الأمر، وبالتالي كل الخيارات متاحة أمام ولي الأمر.

وأضاف: يتم زيادة الرسوم للمدارس الخاصة التي تتعرّض لخسائر لأن البديل هو الإغلاق، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة تقدّم خدمات تعليمية متميزة. وأشار إلى أن الوزارة أغلقت إحدى المدارس الآسيوية بسبب الخسائر، حيث كان من غير الممكن إقرار الزيادة التي طالبت بها المدرسة لأنها ستكون عبئاً على أولياء الأمور.

الرسوم الإضافية ليست إجبارية

أوضح الغالي أن الرسوم الإضافية كرسوم الزي والمُواصلات والرحلات هي رسوم اختيارية لا يُجبر عليها ولي الأمر.

وأبان أنه حتى رسوم حجز المقعد تخصم من الرسوم الأساسية بداية العام الدراسي.

وأشار إلى توجيه المدارس بوضع كشف الرسوم الدراسية في مكان بارز يراه ولي الأمر.

إطلاع أولياء الأمور على الدليل الإرشادي

وعن سن القبول خلال العام الجديد أوضح أن سن القبول في جميع المراحل يتم حسب ما هو مذكور في الجداول المتعلقة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. وشدّد على ضرورة إطلاع أولياء الأمور على الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر والمتوفّر على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي.

وقال الغالي: يُحدّد سن القبول في مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي للعام الأكاديمي 2019/‏2020م حسب كل فئة، فمرحلة الروضة يُعتبر الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2016م، وللمدرسة الحريّة في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/‏12/‏2016م. أما التمهيدي فالحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/‏9/‏2015م. وللمدرسة الحريّة في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/‏12/‏2015م. وبالنسبة للصف الأول الابتدائية فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/‏9/‏2014م ، وللمدرسة الحريّة في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/‏12/‏2014م.

4 أشكال من الدعم تقدّمها الوزارة

أوضح الأستاذ حمد الغالي أن وزارة التعليم والتعليم العالي تقدّم 4 أشكال من الدعم للمدارس الخاصة في سبيل دعم هذه القطاع التعليمي المهم. وقال: تستفيد المدارس الخاصة من إعفائها من فواتير الكهرباء والماء، وإعفائها من الإفراج الجمركي، كما تستفيد أيضاً من القسائم التعليمية، وتستفيد كذلك من قسائم الأراضي، وذلك وفق شروط حدّدها القانون. وأشار إلى أن المزايا التي تم ذكرها تعد أبرز أشكال الدعم الذي تتلقاه المدارس الخاصة من الوزارة.

56 طلباً لفتح مدارس خاصة جديدة

كشف الغالي عن تلقي إدارة التراخيص 56 طلباً لفتح مدارس خاصة جديدة. وأشار إلى أن الإدارة أعطت المستثمرين موافقات لاستكمال الطلبات، مشيراً إلى أنه من المبكر تحديد أعداد المدارس الخاصة الجديدة للعام المقبل.

وأشار إلى أن المستثمر بعد أخذ الموافقة من الوزارة عليه توفير المبنى واستخراج الرخصة التجارية وغيرها من الإجراءات بما في ذلك اشتراطات الأمن والسلامة وغيرها.

استثناء مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر خلال التسجيل

وبشأن استثناء سن القبول، أكد الغالي أنه يُستثنى من التسجيل مواليد شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فقط للثلاث مراحل العمرية الأولى فقط.

وبالنسبة لمدارس الجاليات فإن الحد الأدنى لسن قبول الطلاب يكون وفق الأعمار المتبعة في دولهم.

وأكد أنه على المدارس التي تعمل تحت إشراف سفارتها تزويد إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالحد الأدنى والحد الأعلى لسن القبول معتمداً من سفارتها.