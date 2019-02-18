التعليم تبحث تطوير نظام الاعتماد المدرسي الوطني

الدوحة - الراية :

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتعاون مع منظمة «واسك» العالمية المعروفة باسم «الرابطة الغربية للمدارس والجامعات» ورشة تدريبية صباح أمس في فندق «ويندام» لتطوير نظام الاعتماد المدرسي الوطني، تنفذ عن طريق الرابطة الغربية للمدارس والكليات بالولايات المتحدة الأمريكية (WASC) وهي رابطة اعتماد إقليمية غير ربحية متخصّصة في مجال اعتماد المدارس ومعترف بها من قبل وزارة التعليم ووزارة الخارجية الأمريكية، قدّمتها السيدة /‏ باربرا باركر/‏ مستشارة دولية للمنظمة وعملها مع تايلاند والصين وأمريكا.

تهدف الورشة إلى رفع قدرات المتدربين في مجال نظام الاعتماد المدرسي الوطني، وتدريبهم على معايير ومؤشرات عمليات التقييم وتأثيرها على جميع جوانب العملية التعليمية بالمدرسة. وتضمّنت الورشة تعزيز مهارات المشاركين الذين وصل عددهم 68 مشاركاً ومشاركة من اختصاصيي التقييم بإدارة تقييم المدارس، على مهارات تحليل البيانات، وتدريبيهم على العمل مع قواعد السلوك المعمول بها وضمان قدرتهم على التميز بفعالية بين المدارس المعتمدة، وكيفية قياس المعايير والمؤشرات المناظرة للتعرّف على أساليب فهم وفئات واحتياجات مختلف الشرائح الطلابية.