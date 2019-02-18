افتتاح تجريبي لنادي المدينة التعليمية للجولف

محمد النعيمي: ملعب مجهّز بتقنية رادار التتبع المبتكرة «تراكمان »

ملعب عالمي لبطولات الجولف الاحترافية الكبرى يضم 18 حفرة

ملعب فاخر مكون من 9 حفر مزوّد بالأضواء الكاشفة للاستخدام الليلي

برنامج أساسي لتدريب النساء والأطفال على لعبة الجولف

تخصيص ملعب للمبتدئين يضم 9 حفر ومساراً متطوراً ومرافق للتدريب

إمكانية الحجز لمجموعة من 6 - 20 شخصاً للاستمتاع باللعب

حديقة ترفيهية وتعليمية تقدّم عدداً من الأنشطة الداخلية والخارجية

تقنيات وكاميرات لمُتابعة وتحليل الكرات التي يتم تسديدها

كتبت - هبة البيه :

أعلن مايكل بريدوود - المدير العام لنادي المدينة التعليمية للجولف، عن الافتتاح التجريبي للنادي وبدء استقبال الجمهور وفتح باب الاشتراك للعضوية، وجاهزية النادي لاستقبال الأعضاء المحترفين، وكذلك توفير أجواء عائلية وتدريبات للمبتدئين، وذلك بعد اكتمال مبنى مركز التميّز والذي يجمع بين التكنولوجيا الحدثية والتدريب الاحترافي، بالإضافة لوجود استوديوهات للتدريب على استخدام المضرب وإتقان التسديدات بمختلف أنواعها، حيث تطل هذه الاستوديوهات، التي تبلغ مساحة كل منها 6×8 أمتار، على الملعب، وتوفّر أحدث التقنيات في الكاميرات وآليات مُتابعة وتحليل الكرات التي يتم تسديدها، بالإضافة لمناطق الإحماء والتدريب قبل ممارسة لعبة الجولف.

جاء ذلك خلال جولة للإعلاميين في النادي قبيل الافتتاح الرسمي بحضور محمد النعيمي - نائب المدير العام للنادي، حيث أوضحوا أن استديوهات التدريب مُصمّمة على أعلى مستوى عالمي، وقد جرى تصميم النادي حتى يكون أحد أفضل الوجهات التعليمية في المنطقة؛ حيث يحتوي على أحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً، ويُتاح أن تحجز لمجموعة من الأشخاص أو العوائل من 6 إلى 20 شخصاً للاستمتاع باللعب، ويمكن داخل استديوهات التدريب طلب الوجبات الخفيفة واللعب في المناطق المفتوحة، كما أنها مزوّدة بشاشات تعرض النتائج الخاصة بالضربات وتمنح الأشخاص أو العائلة خصوصية وتكسر الروتين لديهم ليستمتعوا بالأجواء، وتوفر تكنولوجيا التدريب والتعليم للمبتدئين، فضلاً عن التطوير والتدريب للمحترفين، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء.

وقالوا: منهجنا يتمثل في توسيع قاعدة انتشار لعبة الجولف بين أكبر عدد ممكن من الممارسين من أجل الحفاظ على نمط حياة متوازن وصحي، ويتضمّن نادي المدينة التعليمية للجولف ثلاثة ملاعب، منها ملعب للمباريات القصيرة، ومرفق للتعلم والممارسة المُجهّز على أحدث التقنيات التكنولوجية في مركز التميز، وملعب مُجهّز بتقنية رادار التتبع المبتكرة «تراكمان»، علاوة على ملعب بطولات مكوّن من 18 حفرة، وملعب عصري مكون من 6 حفر بسبعة خيارات لنقطة البداية لكل حفرة من أجل تزويد الأفراد بتجربة لعب جولف بنمط سريع ومتعدّدة المراحل، وملعب فاخر مكون من 9 حفر معيار 3 ضربات مزوّد بالأضواء الكاشفة للاستخدام الليلي جميعها من تصميم خوسيه ماريا أولازابال حامل لقب بطولة الولايات المتحدة، على مساحة 128 هكتاراً.

تطبيق إلكتروني للاشتراك والحجز.. ومحاكاة للواقع الافتراضي

تم تدشين تطبيق جوال إلكتروني يوفر المعلومات الخاصة بملعب الجولف ويمكن عن طريقه حجز جولات الجولف والاشتراك، وذلك تماشيًا مع استراتيجية النادي المتمثلة في تقديم تجربة راقية وخدمة من الدرجة الأولى لنيل رضا الجمهور، وهو ما يشجع على استقطاب شريحة أكبر من المجتمع في قطر.

ومن الخصائص الرئيسية في تطبيق الجوال الخاص بنادي المدينة التعليمية للجولف الدعم الذي يمنحه للأعضاء مع إمكانية الوصول الفوري والسهل إلى حساباتهم وتمكينهم من حجز جولات الجولف على الإنترنت، وبينما يمارس الأعضاء اللعبة، سوف يمنحهم تطبيق الجوال الخاص بنادي المدينة التعليمية للجولف المسافات المحسوبة بالنظام العالمي إلى الملعب من المواقع الدقيقة وبطاقات الأداء والنصائح الخاصة بملاعبنا عالمية الطراز. كما يتم ربط اللعب الإلكتروني والهوس باللعب عبر تطبيقات الواقع الافتراضي ونقله على أرض الواقع حيث تم ربط التطبيقات الإلكترونية الشهيرة بالمكان ويمكن للأفراد التنافس في حال تواجدهم في نفس المكان على أرض الواقع وحساب النقاط عبر التطبيق الإلكتروني والمحاكاة.



استديوهات خاصة لتدريب للنساء

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صمم نادي المدينة التعليمية للجولف بشكل يحترم الثقافة والتقاليد المحلية، ليضمّ أيضًا مرافق خاصة بتدريب السيدات، لافتاً إلى أهمية توفير موقع خاص للسيدات يسمح لهن بالاستمتاع بخصوصية كاملة في بيئة مثالية لممارسة الجولف مع مدرباتنا المحترفات من الرابطة الدولية للجولف.

ولا تقتصر منطقة السيدات على أماكن اللعب للمسافات القصيرة فقط وإنما كذلك تتضمن أماكن لعب في المسافات الطويلة ذات التصميم الخلاب، واستوديوهات التدريب للسيدات تقدم تجربة مميزة لأحدث تقنيات التدريب على الملاعب ذات المسافات القصيرة والطويلة. كما تم تصميم برامج التدريب لدينا لتشجيع السيدات المبتدئات في لعبة الجولف وتعليم السيدات الممارسات للجولف في قطر أيضًا، وعلى مدار موسم الجولف، سيقدم البرنامج دروسًا في جميع نواحي لعبة الجولف بشكل متكامل للمبتدئات وحتى الأكثر خبرة.



40 عضوية في النادي حتى الآن

بدأ نادي المدينة التعليمية للجولف في استقبال الجمهور بالفعل، كما يتم استضافة بطولة في الجولف شهرياً، ويتم تنظيم العديد من الفعاليات في الملاعب الثلاثة، لافتاً إلى أنهم بدأوا كذلك في استقبال طلبات الانضمام لعضوية النادي وتم استقبال نحو 40 عضوية حتى الآن. ويجرى حالياً الانتهاء من إجراءات تسليم المباني وافتتاحها للجمهور، وهي ثلاثة مبان، أحدها «المبنى الرئيسي للنادي» والذي يتضمن المكاتب الإدارية وقاعات، ومبنى مركز التميز للتدريب، والمبنى الثالث وهو مبنى الأكاديمية «الرينج» فضلاً عن توفير صالات للياقة البدنية والإحماء بالمباني.

كما أن نادي المدينة التعليمية للجولف مفتوح لكافة أفراد المجتمع والعائلات ولا يقتصر على المحترفين فقط، كما أنه يتمتع بالاستقلالية عن المدينة التعليمية حيث تم افتتاح مدخل خاص له في طريق الريان بمعزل عن المدينة التعليمية وتم تجهيز منطقة لمواقف السيارات.

ويوفر النادي تجربة فريدة من نوعها عبر الملعب الأول على مستوى العالم المكون من 6 حفر ولكن يضاهي مستوى اللعب الاحترافي والتحديات المختلفة ويوفر تجربة اللعب القصير حيث يمكن أن ينهي الشخص المباراة في غضون ساعة ونصف تقريباً. كما تم البدء في إرسال دعوات لمختلف الجهات في الدولة والمؤسسات والجامعات لخوض تجربة اللعب وتعلم الجولف، فضلاً عن التدرب على روح الفريق والعمل الجماعي، حيث يتم تنظيم برنامج خاص للموظفين يمكنهم من خلاله التنافس واللعب وكسر الروتين اليومي وبناء علاقات اجتماعية جديدة بين الزملاء في العمل، وقد حقق هذا البرنامج نجاحا كبيرا ونسعى لتعميمه على باقي الجهات.

ويهدف النادي إلى نشر لعبة الجولف في قطر من خلال تقديم برنامج أساسي يعنى بتدريب الصغار، يحفز اهتمامهم ومتعتهم بممارسة الجولف، مع إبراز الإنجازات وتعزيز درجة الوعي بالفوائد والقيم المتحققة من لعبة الجولف. ويتألف المشروع من ملعب عالمي لبطولات الجولف الاحترافية الكبرى يضم 18 حفرة، ملعبًا للبطولات أو اللعب قصير المدى يضم 6 حفر، وملعبًا آخر للمبتدئين يضم 9 حفر إلى جانب مسار متطور ومرافق للتدريب ومركز التميز، وحديقة ترفيهية وتعليمية لكافة أفراد العائلة، تقدم عددًا من الأنشطة الداخلية والخارجية المرتبطة بلعبة الجولف.