إشادة دولية بجهود قطر في حماية الطفل

الدوحة - الراية :

شارك وفد من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمؤتمر الحماية الاجتماعية والتربوية والنفسية للطفل الذي أقيم بدولة الكويت، تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وقد أعلن المؤتمر عن ضم مركز أمان في عضوية اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية لحماية الطفل، وتعد هذه ثاني منظمة دولية يحصل مركز أمان على عضويتها، حيث كان قد تم انتخاب المركز في نوفمبر من عام 2018 ليكون الممثل الإقليمي للشرق الأوسط لعضوية المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل، والتي تضم 181 عضواً من 147 دولة، وتحمل الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة.

ويُعد مؤتمر الطفل هو المؤتمر الأول للمنظمة العالمية لحماية الطفل والتي أنشئت عام 2014. وهي منظمة مقرها بروكسل ولها أفرع في عدة دول وتعنى بحماية الطفل طبقاً للمبادئ والأعراف الدولية.

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هذا وقد قدّمت المؤسسة عرضاً لإنجازات منظمات المجتمع المدني بدولة قطر في جلسة بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الطفل في دولة قطر، كما شارك منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز أمان والممثل الإقليمي للشرق الأوسط للمنظمة الدولية لخطوط مُساندة الطفل بورقة عمل بعنوان دور الخط الساخن في حماية الطفل.

وأشاد المشاركون بجهود دولة قطر متمثلة بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والإنجازات التي حققتها المراكز المنضوية تحت مظلتها خاصة في مجال الطفل، كما شارك وفد المؤسسة بالمناقشات العامة والرد على الاستفسارات، وكذلك صياغة التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر.

كما ضم وفد المؤسسة كلاً من فهد المحمدي من مركز دريمه، وريم السندي من مركز أمان، ومباركة الكواري من مركز الشفلح وأسماء الأنصاري من مركز وفاق.