مطلوب خطة لتجميل طريق المجد

كتب - نشأت أمين:

دعا مهندسون وفنانون تشكيليون إلى ضرورة وضع خطة لتشجير وتجميل طريق المجد بما يليق بالمسمّى الذي يحمله والمكانة الكبيرة التي يمثلها بوصفه أهم الطرق على مستوى الدولة.. مشيرين إلى أن عمليات التشجير والتجميل يجب أن تمتد على طول الطريق ولا تقتصر على تقاطعات الجسور وفي محيطها فقط. وطالب المهندسون والفنانون، في تصريحات ل الراية ، بضرورة تزيين الطريق بالنخيل والأشجار العالية وعدم الاكتفاء بالشجيرات القصيرة والورود، وذلك لحماية الطريق من الغبار المتطاير، لا سيما أنه يقع وسط مناطق فضاء.

وأكدوا أن خطة التشجير يجب أن تتضمّن تزيينه بالمُجسّمات التي تعبّر عن تاريخ قطر وتحكي تراث الأجداد، وكذلك بالجداريات التي تعبّر عن التحدي والصمود في وجه الحصار الجائر، وأن تستلهم خطة التشجير والتجميل الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الأعوام الماضية على جميع الصعد الاقتصادية والرياضية والعمرانية.

أحمد الجولو: دور هام لطريق المجد في مونديال 2022

قال المهندس أحمد الجولو: إنه تم الانتهاء من طريق المجد منذ فترة بسيطة، ومن المؤكد أن هيئة الأشغال العامة لديها استراتيجية لتشجيره وتجميله بما يتلاءم مع المكانة التي يمثلها مثلما هو الحال مع مختلف الطرق التي سبق أن قامت بتنفيذها.

وأشار إلى أن الطريق يكتسب أهميته من عدة نواح، أولها أنه شريان حيوي يمتد من مسيعيد إلى الخور والوسيل بطول 130 كيلو متراً ليربط الجنوب بكل من شمال وغرب ووسط وشرق البلاد، وذلك من خلال اتصاله بعدة شرايين وطرق رئيسية أخرى تربط كافة مناطق الدولة ببعضها البعض، بما تضمّه من مرافق رياضية واقتصادية وسياحية وتعليمية، وعلاوة على ذلك فإن المسمّى الذي يحمله الطريق يجعله يكتسب بُعداً أكثر أهمية من المسمى السابق له.

وأوضح أنه نظراً لتلك الأهمية فإن الطريق يحتاج إلى خطة تشجير وتزيين تتناسب مع أهميته ومع الدور الذي سيلعبه في مونديال كأس العالم 2022 فهو ليس طريقاً عادياً كبقية الطرق التي تم إنشاؤها.

وقال: إن طول الطريق البالغ 130 كم يستدعي وضع خطة تشجير وتجميل متنوعة من خلال زراعة الأشجار العالية والنخيل ووضع المُجسّمات التي تعبّر عن التراث والبيئة القطرية وكذلك النهضة العمرانية التي تعيشها الدولة.

مريم الملا :

يجب وضع خطة تشجير تليق باسم وأهمية الطريق

قالت الفنانة التشكيلية مريم الملا: إطلاق مسمى طريق المجد على الطريق المداري يفرض علينا أن نضع له خطة تشجير وتجميل تليق بالاسم الذي يحمله وتعبّر أيضاً عن الأهمية الكبيرة التي يمثلها باعتباره أكثر الطرق حيوية على مستوى الدولة وأطولها، علاوة على الفترة الزمنية التي تم تشييده فيها وهي فترة الحصار. وأضافت: ينبغي أن تتضمّن خطة التشجير تزيين الطريق بالمُجسّمات التي تعبّر عن التراث القطري مثل المدخن والمرش والدلة والفنجان والحلي والسفرة والصندوق المبيت، علاوة على المعالم القديمة مثل قلعة الزبارة والمتحف القديم بوصفها تمثل الذاكرة والتاريخ القطري، كما يتعين أن تتضمّن الخطة وضع جداريات تعبّر عن صمود الشعب القطري في مواجهة الحصار الجائر.

وأكدت أن خطة التشجير يجب أن تتضمّن وضع مُجسّمات لبعض الشعارات التي برزت خلال فترة الحصار، فضلاً عن الإكثار من زراعة النخيل والأشجار العالية وليس الورود والشجيرات الصغيرة فقط مثلما هو الحال بالنسبة للطرق الحالية.

مبارك المالكي: تجسيد مسمى المجد في تجميل الطريق

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اعتبر الفنان التشكيلي مبارك المالكي أن تشجير طريق المجد ضرورة باعتباره أيقونة الطرق في قطر حالياً، ويحتاج إلى أن ننظر إليه نظرة خاصة تتماشى مع أهميته كمحور مروري رئيسي، وكذلك مع المدلول الذي يُعبّر عن الاسم الذي تم إطلاقه عليه.

وأكد أنه يجب أن يتم وضع خطة لتشجير وتجميل الطريق يشارك فيها الفنانون القطريون وأن يتم مراعاة التنوع في عمليات التشجير والتجميل بقدر الإمكان بحيث يكون لكل منطقة يمر بها الطريق طابعها الخاص.

وأوضح أنه يتعين تجسيد مسمى المجد في الطريق وأن تكون هناك رموز تدل عليه من خلال الجداريات والأعمال النحتية والفنية الأخرى التي تحمل هذا المضمون عبر استلهاهم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الأعوام الماضية في شتى المجالات سواء الاقتصادية أو الرياضية أو العمرانية.

وقال: إن الطريق يحتاج إلى تزويده بالعدد الكافي من اللوحات الإرشادية، لاسيما أنه يمر في مناطق بعيدة تماماً عن العمران. وأوضح أن الطريق سيُحدث نقلة نوعية في النقل البري كونه يشكّل عصب شبكة الطرق في قطر وسيعمل على تعمير المناطق المحاذية له وخلق مناطق سكنية جديدة، ما سيحدث تغييراً جذرياً في الدولة.

ناصر الجهيرة:

تعمير المناطق المُحاذية للطريق

أكد رجل الأعمال ناصر الجهيرة، أن طريق المجد شريان حيوي ينبض في قلب قطر يتدفّق من جنوبها ليصبّ في شمالها وشرقها ليبني على ضفتيه في المُستقبل مجمّعات عمرانية جديدة تمتلك كافة مقومات الدولة المُعاصرة اقتصاديّة كانت أو صناعية أو زراعيّة. وأوضح أن الطريق، فضلاً عن أنّه سيُحدث نقلة نوعية في النقل البري كونه يشكّل عصب شبكة الطرق في قطر، فإنّه سيعمل على تعمير المناطق المُحاذية له وخلق مناطق سكنية جديدة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية ضخمة وتعزيز النشاط التجاري، ما يؤهّل قطر لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، من خلال تسهيل الطريق للحركة المروريّة للمنافذ البحرية والجوية والبريّة. وقال: أن إطلاق مسمى طريق المجد على الطريق يستدعي من هيئة الأشغال العامة أن تضع له خطة تشجير استثنائية تتناسب مع قوة الاسم ومع الأهمية التي يمثلها والظروف التي واكبت إنشاءه، لا سيما أنه سيكون شرياناً رئيسياً للحركة المرورية في كأس العالم 2022، حيث سيربط بين مختلف الملاعب والمرافق الرياضية المتعلقة بهذا الحدث العالمي.

مسعود البلوشي: التشجير والتجميل يُحدان من القيادة المتهوّرة

رأى الفنان التشكيلي مسعود البلوشي أن طول طريق المجد يستدعي وضع خطة تشجير كبيرة تناسب أهميته وتكسر حدة الملل التي قد يشعر بها قائدو السيارات نتيجة لطول المسافة، كما يتعين إقامة عدد من الاستراحات عليه. وأوضح أن تشجير الطريق وتزيينه علاوة على إضفائه للصبغة الجمالية على الطريق فإنه يمكن أن يُساهم بطريقة غير مباشرة في الحد من التهور في القيادة لأن المناطق الواقعة على جانبي الطريق عندما تكون مقفرة خالية من المناظر الجمالية، سيحاول السائق الإسراع بقدر الإمكان لقطعها في أقصر وقت ممكن بينما لو كان الطريق جميلاً سوف يقود السائق سيارته بتمهل وهو يشعر بالمتعة في السير على الطرق.

وأضاف: عمليات التشجير والتجميل يجب ألا تقتصر على مناطق الجسور والمواقع القريبة منها مثلما هو الوضع بالنسبة للكثير من الطرق حالياً، ولكن يجب أن يكون بطول مسافة الطريق لأنه الطريق طويل يتجاوز طوله 130 كيلو متراً ويمر في مناطق صحراوية وبعيدة عن العمران وإذا اقتصرت عمليات التشجير على مناطق الجسور فإنها ستكون كأن لم تكن نظراً لطول المسافة.