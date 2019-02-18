التنمية تشارك في برنامج المتنافسون بألبانيا

الدوحة - الراية :

تشارك وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في النسخة الثالثة لبرنامج المتنافسون مع جمعية قطر الخيرية في جمهورية ألبانيا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات المشروع الذي ينفذ باسم الوزارة. ويتمثل المشروع الذي تشارك به الوزارة في تجهيز عدد من محلات التجارية بهدف التمكين الاقتصادي للمحتاجين في ألبانيا، بالإضافة لسد احتياجات أهالي المناطق المحيطة بتلك المحلات. وتتنافس وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذه النسخة من المتنافسون مع فريق وزارة الداخلية المتمثل بالإدارة العامة للمرور.

يذكر أن برنامج المتنافسون يخلق روح التنافس بين العاملين في الوزارات المؤسسات في الدولة للعمل الخيري ويحقق المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.