قطر تدين بشدة هجوم سيناء

الدوحة -قنا: أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية للجيش المصري بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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