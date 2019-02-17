صاحب السمو يستقبل عضوين بمجلس النواب الأمريكي

ميونيخ - قنا:

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد ظهر أمس، كلا من سعادة السيد إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد فيلمون فيلا النائب بالمجلس عن المقاطعة الرابعة والثلاثين بولاية تكساس، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن بمقر انعقاد المؤتمر.

تم خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات تعزيزها، بالإضافة الى مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.

حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.