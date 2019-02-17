بريست (فرنسا) - قنا : احتفلت الكلية البحرية الفرنسية بمدينة بريست الفرنسية، بتخريج ثمانية عشر مرشحاً من مرشحي الضباط القطريين. حضر حفل التخريج الأميرال إيريك باجيس قائد الكلية البحرية الفرنسية، والعميد الركن (بحري) حمد محمد الدوسري نيابةً عن قائد القوات البحرية الأميرية، والعميد الركن محمد مبارك الشهواني الملحق العسكري القطري في جمهورية فرنسا، وعدد من ضباط القوات المسلحة القطرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الكلية البحرية الفرنسية تخرج 18 مرشحاً من الضباط القطريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.