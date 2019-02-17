تطوير برامج القطرية للسرطان

الدوحة ـ الراية:

شاركت الجمعية القطرية للسرطان في أول ورشة عمل دولية في قطر حول هندسة الخلايا المناعية في علاج السرطان التي نظمتها سدرة للطب بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، حيث تمثل هذه الورشة التي جمعت نخبة من الخبراء والمختصين العالميين في علم المناعة والأورام وأمراض الدم والجين والعلاج بالخلايا، فرصة للتعلم وتشجيع الابتكار العلمي.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته الافتتاحية خلال الورشة حرص الجمعية على مواكبة التجارب والخبرات العالمية والاطلاع على كل ما هو جديد لتطوير برامجها وخططها المستقبلية من خلال المشاركة في كافة المؤتمرات والأحداث في الداخل والخارج بما يثري عملها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين المختصين من مختلف القطاعات والاهتمامات وانعكاسات ذلك على تطوير مجال التوعية وتقديم أفضل السبل والخدمات عن طريق الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا الصدد.

ونوه بأن الجمعية لا تدخر جهداً في تحقيق ذلك من خلال تطبيق برامج وحملات توعوية نوعية تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية بهدف تبني أنماط الحياة الصحية ودور ذلك في التصدي للمرض، فضلاً عن تسخير كافة الوسائل الإعلامية والتكنولوجية لخدمة هذا الغرض.

وقال إن مشاركة الجمعية في الورشة جاءت في إطار أهدافها الاستراتيجية التي وضعت على عاتقها التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة ما يستجد من خلال الاطلاع على أحدث ‏الوسائل العلاجية لمواجهة المرض وتشجيع السبل العلمية بدعم البحوث والدراسات، إلى جانب التوعية الشاملة بمرض السرطان وطرق الوقاية منه على أوسع نطاق ‏ممكن.

ولفت إلى انضمام الجمعية لعضوية الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الذي يعد من أكبر المؤسسات العالمية الأمر الذي يضع على عاتقها مزيداً من المسؤوليات والمهام وإصرارها على أن تصبح عضوا فاعلا في هذه المنصة العالمية، حيث سيسهم بشكل كبير في نشر الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه وذلك في ظل أعداد المصابين به حول العالم وارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عنه.

كما عملت الجمعية على إشراك المتعايشين مع المرض في الورشة من خلال عرض قصص لأحد المتعايشين وتجربته في العلاج بتقنية مميزة لعلاج السرطان، فضلاً عن مشاركة الجمعية في اللجنة العلمية لتنظيم الورشة من خلال الدكتور هادي محمد أبو رشيد رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي الذي قدم محاضرة تحت عنوان «دور الجمعية القطرية للسرطان في الشراكة المجتمعية لدعم العلاج المناعي للسرطان» حيث سلطت المحاضرة الضوء على دور الجمعية في دعم العلاج المناعي للمتعايشين مع المرض من خلال تغطية التكاليف المادية الخاصة بهذا النوع من العلاج، إلى جانب مناصرة المتعايشين مع السرطان من خلال تحفيز المؤسسات الصحية والبحثية للعمل على تطوير وتوفير أحدث تقنيات العلاج المناعي الخلوي للسرطان في دولة قطر، فضلاً عن توعية المتعايشين مع سرطان العلاج المناعي، ودعم نشاطات التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي في هذا النوع من العلاج.