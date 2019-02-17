مشروعات قطرية لتنمية شمال السودان

الخرطوم - قنا:

أشاد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني والي ولاية نهر النيل شمال السودان، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات التنموية الضخمة التي نفذتها دولة قطر في ولايته وساهمت بصورة عالية الإيجابية والإنتاجية، ما أدى لترقية الاقتصاد القومي للبلاد. وقال السماني، في تصريحات للإذاعة السودانية أمس، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم خلال زيارته لولاية نهر النيل في الفترة من 26 وحتى 28 فبراير الجاري بافتتاح المشروعات القطرية التي ستحدث تحولات وتغييرات إيجابية غير مسبوقة في المنطقة وتحويلها إلى منصة اقتصادية حيوية بمواصفات عالمية، حيث تشمل المشروعات القطرية افتتاح المشروع القطري للكهرباء بمحلية أبوحمد بتكلفة 210 ملايين دولار يضم 4 محطات تحويلية وأبراجا حديثة تؤمن الكهرباء للولاية لمدة 50 سنة قادمة تستوعب تطوير المنطقة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين خاصة الذهب، بالإضافة إلى افتتاح مشروعات تنموية في المجالات الصحية والرياضية والثقافية والتعليمية وعدد من الطرق البرية الاقتصادية لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد. ولفت والي ولاية نهر النيل إلى أن المشروعات القطرية في ولايته قدمت نموذجا ناجحا للاستثمارات، حيث جاءت في طليعة الاستثمارات التي تتم في الولاية وتشارك فيها 28 دولة من مختلف أنحاء العالم. كما لفت إلى أن جمعية قطر الخيرية قامت ببناء 6 محطات مياه مدمجة في النيل تكلفتها أكثر من 10 ملايين ريال وتعمل بكفاءة عالية بجانب المساهمات القطرية الضخمة في تطوير العمل في مجال الآثار والسياحة، حيث قدمت أكثر من 140 مليون دولار لولايتي نهر النيل والشمالية لصالح اكتشاف الآثار التاريخية الموجودة في الولايتين وتبع ذلك تحمل تكاليف عمليات الترميم والتصميم والصيانة، حيث تعمل أكثر من 20 بعثة ألمانية في ولاية نهر النيل بالتمويل القطري. ولفت والي ولاية نهر النيل أن أكبر المشروعات القطرية في السودان التي ستتم خلال العام الجاري مشروع الواحة الزراعي في منطقة شرق كبوشية بمساحة 481 ألف فدان بتمويل قطري.