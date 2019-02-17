صاحب السمو يستعرض التعاون العسكري مع وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة

ميونيخ - قنا:
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد ظهر أمس، سعادة السيد باتريك شانهان وزير الدفاع بالإنابة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوفد المرافق، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن، بمقر انعقاد المؤتمر.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في المجالات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة الى تطورات الأحداث إقليمياً ودولياً.
حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.
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