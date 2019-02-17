تلقي طلبات قيد المرشحين لانتخابات البلدي اليوم

الدوحة - الراية:

تنطلق اليوم بمقارّ الدوائر الانتخابية المرحلة الثانية من انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، وهي مرحلة تلقي طلبات قيد المرشحين والتي تستمرّ حتى الخميس المُقبل، وذلك من الساعة الرابعة عصراً، وحتى السابعة مساء.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي في جميع الدوائر الانتخابية بتلقي اللجان الانتخابية طلبات قيد المرشحين، داعية المُواطنين والمُواطنات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس والمستوفين للشروط إلى التقدّم، حيث تتضمن الإجراءات أن يتقدم طالب الترشيح إلى لجنة قيد المرشحين بمقرّ الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية، ومن ثم يقوم طالب الترشيح بكتابة بياناته الشخصية في النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة الانتخابية وتسليمه إليها، مع إرفاق صورتين فوتوغرافيتين ومن ثم تسلّم إيصال بذلك.

وتتضمّن الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 1998 الخاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية أو اكتسب الجنسية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون مُقيداً في جداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.

وأكّد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات أن المرحلة الثانية من مراحل انتخابات المجلس البلدي المركزي هي فرصة كافية لأي ناخب أو ناخبة يكون قادراً على تحقيق تطلعات المُواطنين والمواطنات في دائرته الانتخابية ومستوفياً لشروط الترشيح أن يتقدم بطلبه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لاستكمال إجراءات الترشيح أمام لجنة الانتخاب.

وأشار إلى أنه عقب إغلاق باب الترشح في الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري لن تستقبل المقار الانتخابية ناخبين أو مرشحين حتى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لإعداد كشوف المرشحين الأولية والتي تعلن يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر نفسه في كافة المقارّ الانتخابية، لتبدأ في استقبال طلبات الطعون والتظلمات للمرشحين في نفس يوم الإعلان والتي تستمر حتى الخميس السابع من شهر مارس، بعدها تبدأ لجان فحص الطعون والتظلمات بالفصل في تلك الطعون والتظلمات تمهيداً لإعلان الجداول النهائية للمرشحين يوم الخميس الحادي والعشرين من مارس، والذين يخوضون انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، والمقرّر أن تجري يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أبريل القادم حسب المرسوم الأميري الذي صدر بهذا الشأن.